روزانه 120 تن مرغ گرم در گیلان توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعادتی از ذخیره سازی مرغ منجمد به میزان کافی در سردخانه های استان اشاره کرد و افزود: در چند روز گذشته 70 تن مرغ منجمد در سطح استان توزیع و این روند تا 15 فروردین ماه سال آینده برای تنظیم بازار مرغ ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: مردم اطمینان خاطر داشته باشند که تمام مواد غذایی مورد نیاز برای کنترل قیمتها در استان ذخیره سازی شده است.

استاندار گیلان از تشدید برخورد با گرانفروشان و متخلفان خبرداد و گفت: عده ای معدود در بازار با گرانفروشی به ثبات و آرامش بازار لطمه می زنند که با توجه به تدابیر اندیشیده شده برخوردهای لازم با این گونه افراد انجام خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه فروش بهاره در گیلان اشاره کرد و افزود: نمایشگاه فروش بهاره از 15 اسفند ماه به مدت 10 روز در تمامی شهرستانهای استان برگزار خواهد شد تا با عرضه اقلام پرمصرف و کالاهای اساسی و مورد نیاز با قیمت میانگین 15درصد کمتر از قیمت بازار زمینه رضایتمندی مردم فراهم شود.

سعادتی با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با گرانفروشان، تصریح کرد: در سطح استان 250 بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و همچنین 900 بازرس افتخاری برای کنترل قیمت بازار و برخورد با متخلفان و گرانفروشان مشغول به فعالیت هستند.

وی یادآورشد: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی و تخلف مراتب را از طریق تلفن 124 به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش تا برخوردهای لازم در این زمینه انجام شود.