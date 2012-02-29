  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۲

اخبار انتخابات/

تنور داغ تبلیغات در گلستان با زمین لرزه عجین شد

تنور داغ تبلیغات در گلستان با زمین لرزه عجین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: آخرین روز تبلغات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا با بروز زمین لرزه و پس لرزه همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون این زمین لرزه که ساعت 16 و 56 دقیقه به وقوع پیوست، انبارالوم آق قلا اعلام شد.

بروز این زمین لرزه و همزمانی آن به آخرین روز تبلغیات رسمی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب وحشت اهالی مناطق حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا و برخید داوطلبان این حوزه شد.
 
برخی نامزدهای انتخاباتی عصر چهارشنبه همزمان با وقوع زلزله در همایش های سخنرانی در مساجد و مناطق مختلف گلستان به ارائه برنامه هایشان مشغول بودند.
 
بروز زمین لرزه در شمال گلستان بویژه در حوزه گرگان و آق قلا، لحظاتی برنامه های نامزدها را با وقفه مواجه کرده است.
 
به رغم بروز این حادثه، شور و شعف انتخاباتی همچنان در گلستان حاکم بوده و حوادث مختلف نمی تواند مردمان این دیار را از اهدافشان باز دارد.

دامنه تبلیغات در روزهای اخیر به روستاهای گلستان نیز کشیده شد و شور و شعف سیاسی را در بین اهالی روستایی نیز می توان مشاهده کرد.

گلستانیها با بررسی برنامه ها و اهداف نامزدهای این دوره انتخابات، برای معرفی نامزد اصلح و سپردن این وظیفه خطیر به وی برنامه ریزی می کنند.

توزیع برشور، سخنرانی، همایش های انتخاباتی، دعوت از مهمانان کشوری و استانی، استفاده از توان نشریات و وبلاگ ها از جمله شیوه های مرسوم تبلغاتی است.

در حال حاضر حال و هوای گلستان انتخاباتی داغ بوده  در جای جای استان می توان رد پایی از این حماسه بزرگ دید، مناظره های داغ انتخاباتی نیز شور و شعف سیاسی را بین قشرهای دانشگاهی بیشتر کرده است.

گلستان در این دوره انتخابات 70 نامزد دارد که برای کسب هفت کرسی مجلس رقابت می کنند.
کد مطلب 1547571

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها