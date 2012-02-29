تنور داغ تبلیغات در گلستان با زمین لرزه عجین شد

به گزارش خبرنگار مهر، کانون این زمین لرزه که ساعت 16 و 56 دقیقه به وقوع پیوست، انبارالوم آق قلا اعلام شد.

بروز این زمین لرزه و همزمانی آن به آخرین روز تبلغیات رسمی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب وحشت اهالی مناطق حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا و برخید داوطلبان این حوزه شد.

برخی نامزدهای انتخاباتی عصر چهارشنبه همزمان با وقوع زلزله در همایش های سخنرانی در مساجد و مناطق مختلف گلستان به ارائه برنامه هایشان مشغول بودند.

بروز زمین لرزه در شمال گلستان بویژه در حوزه گرگان و آق قلا، لحظاتی برنامه های نامزدها را با وقفه مواجه کرده است.

به رغم بروز این حادثه، شور و شعف انتخاباتی همچنان در گلستان حاکم بوده و حوادث مختلف نمی تواند مردمان این دیار را از اهدافشان باز دارد.



دامنه تبلیغات در روزهای اخیر به روستاهای گلستان نیز کشیده شد و شور و شعف سیاسی را در بین اهالی روستایی نیز می توان مشاهده کرد.



گلستانیها با بررسی برنامه ها و اهداف نامزدهای این دوره انتخابات، برای معرفی نامزد اصلح و سپردن این وظیفه خطیر به وی برنامه ریزی می کنند.



توزیع برشور، سخنرانی، همایش های انتخاباتی، دعوت از مهمانان کشوری و استانی، استفاده از توان نشریات و وبلاگ ها از جمله شیوه های مرسوم تبلغاتی است.



در حال حاضر حال و هوای گلستان انتخاباتی داغ بوده در جای جای استان می توان رد پایی از این حماسه بزرگ دید، مناظره های داغ انتخاباتی نیز شور و شعف سیاسی را بین قشرهای دانشگاهی بیشتر کرده است.



گلستان در این دوره انتخابات 70 نامزد دارد که برای کسب هفت کرسی مجلس رقابت می کنند.