کتاب خوشنویسی هنرمندان چهارمحال و بختیاری چاپ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل موسوی اظهار داشت: واحد هنرهای تجسمی به منظور معرفی توانمندیها وقابلیتهای هنری استان و ایجاد بستری مناسب برای خلق آثار فاخر و هنری و همچنین ارج نهادن به هنرمندان پیشکسوت این دو رشته هنری اقدام به چاپ دو کتاب نفیس خوشنویسی و نقاشی کرده است.
وی افزود: هنرمندان خوشنویس این استان میتوانند در هر گرایش خوشنویسی هفت اثر ارائه کنند.
موسوی درباره کتاب نقاشی نیز گفت: هنرمندان نقاش و طراح استان نیز می توانند هرکدام با پنج اثر در دو رشته طراحی و نقاشی شرکت کنند.
مدیر واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: این آثار توسط کارشناسان امور هنری بررسی شده و بهترین اثار ارسالی در این دو کتاب به چاپ خواهد رسید.
اردو های عکاسی در چهار محال و بختیاری برگزار می شود
حجت الله شیروانی افزود : با توجه به پتانسیل بالای این استان چه از نظر مناظر بکر طبیعی و چه از لحاظ هنرمندان مستعد عکاسی پیشنهادیه ی طرحی در حال تنظیم است که ضمن ثبت فرهنگ مردم چهارمحال و بختیاری در یکی از مراکز مهم ،شاهد بلند آوازه شدن این استان و فرهنگ مردمانش به عنوان فرهنگی دارای قدمت و اصالت خواهیم بود.
وی برترین عکسهای این اردوی سه روزه نیز در یک نمایشگاه جمعی به نمایش گذاشته خواهد شد و در آینده نزدیک در صورت تامین اعتبار لازم از این آثار کتابی با عنوان بخشهایی از زندگی و آئین مردم استان چهارمحال و بختیاری توسط حوزه هنری به چاپ خواهد رسید.
شیروانی برنامه های آینده خانه عکاسان را برگزاری اردو های عکاسی استانی با شرکت عکاسان برتر استانهای دیگر و هنرمندان عکاس استان و همچنین برگزاری کارگا های آموزشی عنوان کرد.
فیلم انیمیشن "یک نوستالوژی تکراری " به کارگردانی پویا یادگاری در مجتمع فرهنگی هنری مهر شهرکرد از سوی انجمن فیلم کوتاه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد رونمایی و اکران شد.
این یک اثر در مفهوم نشانه شناسی نگاهی حجم گرا به رفتارهای جامعه محور اشیاء پیرامون انسانها دارد.
در این فیلم اشیاء موجود دچار یک گونه شیء شدگی می شوند و برا ی رسیدن به کمال در تکاپو هستند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد از توزیع چهار هزار جلد کتاب در سال جاری خبر داد.
فیلم کوتاه کارگران مشغول کار نیستند، روایت فرمیک از زندگی و مرگ را به تصویر کشیده است.
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