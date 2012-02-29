کتاب خوشنویسی هنرمندان چهارمحال و بختیاری چاپ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل موسوی اظهار داشت: واحد هنرهای تجسمی به منظور معرفی توانمندیها وقابلیتهای هنری استان و ایجاد بستری مناسب برای خلق آثار فاخر و هنری و همچنین ارج نهادن به هنرمندان پیشکسوت این دو رشته هنری اقدام به چاپ دو کتاب نفیس خوشنویسی و نقاشی کرده است.

وی افزود: هنرمندان خوشنویس این استان میتوانند در هر گرایش خوشنویسی هفت اثر ارائه کنند.

موسوی درباره کتاب نقاشی نیز گفت: هنرمندان نقاش و طراح استان نیز می توانند هرکدام با پنج اثر در دو رشته طراحی و نقاشی شرکت کنند.

مدیر واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: این آثار توسط کارشناسان امور هنری بررسی شده و بهترین اثار ارسالی در این دو کتاب به چاپ خواهد رسید.

اردو های عکاسی در چهار محال و بختیاری برگزار می شود

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: با رایزنی با یکی از موسسات فرهنگی معتبر به صورت مشترک در آینده نزدیک عکاسان استان مناطق دیدنی استان چهارمحال و بختیاری را به ثبت می رسانند.



حجت الله شیروانی افزود : با توجه به پتانسیل بالای این استان چه از نظر مناظر بکر طبیعی و چه از لحاظ هنرمندان مستعد عکاسی پیشنهادیه ی طرحی در حال تنظیم است که ضمن ثبت فرهنگ مردم چهارمحال و بختیاری در یکی از مراکز مهم ،شاهد بلند آوازه شدن این استان و فرهنگ مردمانش به عنوان فرهنگی دارای قدمت و اصالت خواهیم بود.

وی اظهار داشت: این طرح به دنبال دعوت خانه عکاسان حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از 40 عکاس برتر کشور در دهه فجر به استان شکل گرفت که در حاشیه این سفر نیز یک اردوی عکاسی و دو کارگاه آموزشی برگزار شد.



وی برترین عکسهای این اردوی سه روزه نیز در یک نمایشگاه جمعی به نمایش گذاشته خواهد شد و در آینده نزدیک در صورت تامین اعتبار لازم از این آثار کتابی با عنوان بخشهایی از زندگی و آئین مردم استان چهارمحال و بختیاری توسط حوزه هنری به چاپ خواهد رسید.



شیروانی برنامه های آینده خانه عکاسان را برگزاری اردو های عکاسی استانی با شرکت عکاسان برتر استانهای دیگر و هنرمندان عکاس استان و همچنین برگزاری کارگا های آموزشی عنوان کرد.

انیمیشن "یک نوستالوژی تکراری" در شهرکرد رونمایی شد



فیلم انیمیشن "یک نوستالوژی تکراری " به کارگردانی پویا یادگاری در مجتمع فرهنگی هنری مهر شهرکرد از سوی انجمن فیلم کوتاه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد رونمایی و اکران شد.

این فیلم کوتاه محصول سال 1390 است که پویای یادگاری کارگردان نوجوان و فعال چهارمحال وبختیاری آن را با فرمت پویانمایی با تکنیک عکس نگاری به تصویر کشیده شده است.



این یک اثر در مفهوم نشانه شناسی نگاهی حجم گرا به رفتارهای جامعه محور اشیاء پیرامون انسانها دارد.



در این فیلم اشیاء موجود دچار یک گونه شیء شدگی می شوند و برا ی رسیدن به کمال در تکاپو هستند.

چهار هزار جلد کتاب در شهرستان شهرکرد اهدا شد



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد از توزیع چهار هزار جلد کتاب در سال جاری خبر داد.

جواد کارگران افزود: یکی از مهم ترین عوامل ارتقای فرهنگ عمومی گسترش سطح مطالعه است.

وی اذعان داشت: کتابهای اختصاص داده شده به مساجد، مدارس، دانشگاهها و موسسات فرهنگی و هنری به ارزش 160میلیون ریال انجام شده است.

کارگران گفت: کتب اهدایی در زمینه های علوم دینی، علوم عملی، تاریخ و هنر و علوم اجتماعی با هدف جذب مخاطب به فرهنگ کتابخوانی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: در این راستا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد با هدف تغذیه فکری اقشار کتاب خوان جامعه در تلاش است در سال آتی نسبت به افزایش توزیع کتاب در سطح شهرستان اقدام کنند.

فیلم "کارگران مشغول کار نیستند" در شهرکرد نقد و بررسی شد



فیلم کوتاه "کارگران مشغول کار نیستند" به کارگردانی محسن کریمیان از سوی انجمن فیلم کوتاه شهرکرد با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد نقد و بررسی شد.



فیلم کوتاه کارگران مشغول کار نیستند، روایت فرمیک از زندگی و مرگ را به تصویر کشیده است.

این فیلم در سه سکانس به زندگی روزمرگی و تفکر محوری می پردازد که ایهام و تعلیق در هر دو مولفه، ایده داستانی را پیش می برد.

این فیلم یک فیلم حجم گراست که کارگران در اصل انسان به ماهوی انسان نیستند بلکه زندگی و مرگ را به چالش جدی می کشند.