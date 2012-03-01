دعوت از دو فوتسالیست قمی به تیم ملی ناشنوایان

جلال سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملکرد و نتایج خوب تیم اعزامی هیئت قم در مسابقات قهرمانی فوتسال ناشنوایان کشور سبب شد تا دو فوتسالیست ناشنوای قمی به تیم ملی فوتسال مردان ناشنوای کشورمان دعوت شوند.



وی با بیان اینکه مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوای کشور در رده بزرگسالان برگزار شد، عنوان کرد: چهاردهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی مردان ناشنوای کشور در رده بزرگسالان در بهمن ماه در استان مازندران به میزبانی رامسر برگزار شد و تیم‌های مدعی به رقابت با یکدیگر پرداختند.



دعوت برترین‌های فوتسال قهرمانی کشور به تیم ملی ناشنوایان



دبیر هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قم با بیان اینکه تیم فوتسال مردان ناشنوای استان قم نیز یکی از تیم‌های شرکت‌کننده در این دوره از مسابقات بود، بیان داشت: در پایان این دوره از رقابت‌ها که تیم گیلان قهرمان مسابقات دسته دوم فوتسال مردان ناشنوای کشور شد، دو فوتسالیست قمی به تیم ملی والیبال فوتسال ناشنوایان کشورمان فراخوانده شدند.



وی افزود: گیلان در حالی قهرمان چهاردهمین دوره مسابقات دسته دوم قهرمانی فوتسال ناشنوایان کشور شد درخشش تیم فوتسال اعزامی هیئت ورزش های ناشنوایان استان قم در این رقابت ها موجب دعوت سعید خلیلی و اسماعیل شاه زید به تیم ملی ناشنوانان کشورمان شد.



سعادتمند بیان داشت: در این مسابقات تیم هایی از استان های آذربایجان شرقی، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کرمان، کردستان، زنجان، قم، فارس، گلستان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد با یکدیگر مسابقه دادند.



وجود استعداد بالقوه در ورزش ناشنوایان قم



دبیر هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قم اظهار داشت: دعوت از دو عضو تیم فوتسال مردان ناشنوای قم به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان ناشنوای کشورمان نشان می‌دهد که تیم اعزامی قم عملکرد خوبی در این دوره از رقابت‌ها داشته است، ضمن اینکه استعدادهای خوبی در بخش آقایان هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قم در رشته فوتسال به چشم می‌خورد.



وی تصریح کرد: امسال توفیقات بسیار خوب و قابل توجهی در هر دو بخش بانوان و آقایان در رقابت‌های مختلف ورزشی قهرمانی کشور و استان داشته‌ایم که قطعا توجه بیشتر به ورزش ناشنوایان به ویژه از نظر مالی و امکانات می‌تواند موجب بروز استعدادها، جذب این قشر به ورزش و کسب افتخار برای ورزش استان قم در آینده شود.



سعادتمند یاد آور شد: بعد از برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی بانوان کشور در کرمان نیز که شهریورماه امسال به انجام رسید، درخشش در مسابقات قهرمانی والیبال بانوان ناشنوای کشور سبب شد تا دو بانوی والیبالیست ناشنوای قمی به تیم ملی والیبال بانوان ناشنوای کشورمان دعوت شوند.



دعوت بانوان قمی به تیم ملی والیبال ناشنوایان



وی با بیان اینکه مسابقات والیبال قهرمانی بانوان ناشنوای کشور در رده بزرگسالان برگزار شد، عنوان کرد: بیست و هشتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی بانوان ناشنوای کشور در رده بزرگسالان در مرداد ماه در استان کرمان برگزار شد و تیم‌های مدعی به رقابت با یکدیگر پرداختند.



دبیر هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قم با بیان اینکه تیم والیبال بانوان ناشنوای استان قم نیز یکی از تیم‌های شرکت‌کننده در این دوره از مسابقات بود، بیان داشت: در پایان این دوره از رقابت‌ها که تیم کرمان قهرمان مسابقات والیبال بانوان ناشنوای کشور شد، معصومه صاحبی اعلا و زهرا کریمی دو بانوی والیبالیست قمی به تیم ملی والیبال بانوان ناشنوای کشورمان فراخوانده شدند.



اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال ناشنوایان جهت حضور در بازی های آسیا و اقیانوسیه 2012 کره جنوبی در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان در حال برگزاری است.

