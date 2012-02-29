صالحی:ایران همسایه مطمئن کشورهای منطقه است/ رایزنی درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی و شیخ عبداله بن زاید آل نهیان روز چهارشنبه طی مذاکراتی در تهران ، اراده مقامات عالیه دو کشور برای ارتقاء همکاریها را پشتوانه محکمی در جهت تعمیق و تحکیم روابط در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی توصیف کردند.



صالحی در این دیدار با اشاره به اینکه روابط ایران و امارات بسیار قوی و ریشه دار است گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول سیاست خارجی خود ، برادر و همسایه ای مطمئن برای کشورهای منطقه از جمله امارات است.

وی تاکید کرد: روابط روبه رشد ما نشان دهنده اراده و خواست دو ملت و دو کشور و تمایل موجود برای توسعه این روابط است و امیدواریم نتایج حاصله از این سفر در راستای تحکیم مناسبات ثمربخش باشد.



صالحی با اشاره به زمینه ها و چالشهای همکاری میان دو کشور در حوزه های مختلف ، افزود: با افزایش همکاری میان دستگاهها و نهادهای مختلف می توانیم خواسته های خود در جهت ارتقاء همکاریها را محقق سازیم.



وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر ضرورت استمرار رفت و آمدها و رایزنیهای متقابل در خصوص روابط دوجانبه و همکاریها و تحولات منطقه ای ، اظهار داشت: ما قرنها با یکدیگر زندگی کرده ایم و باید قرنها نیز در کنار یکدیگر زندگی کنیم و لذا باید تلاش نمائیم شرایط بهتری را برای زندگی مردم منطقه در فضایی امن و آرام و توسعه یافته فراهم کنیم.



وزیر امور خارجه امارات نیز در این دیدار تاکید کرد: اعتقاد دارم که هرگونه پیشرفت ایران در کل منطقه تاثیر خواهد داشت ، چرا که در این کشور فرهنگ و تمدن از گذشته تاکنون ساری و جاری و متصل بوده است.

وی افزود: دولت امارات قدردان اهتمام و اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به روابط دو کشور است و ما تمامی تلاش خود را برای توسعه بیشتر مناسبات و رفع هرگونه موانع بر سر راه گسترش همکاریها بکار خواهیم گرفت.



شیخ عبداله بن زاید با اشاره به اینکه کارهای خوب فراوانی در عرصه های مختلف همکاریهای دو کشور صورت گرفته ، بر ضرورت استمرار تبادل هیاتها و رایزنیهای فیمابین تاکید کرد.

در این دیدار همچنین پیرامون آخرین تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر شد و ضرورت تقویت همکاریهای منطقه ای از جمله در حوزه های اقتصادی ، تجاری و مبارزه با قاچاق مواد مخدر مورد تاکید قرار گرفت.

شیخ عبداله بن زاید بعداز ظهر چهارشنبه بمنظور انجام یک دیدار یک روزه از جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.