به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ایران و قطر در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2014 برزیل عصرامروز در ورزشگاه آزادی با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید که حاشیه‌های این دیدار را در زیر می خوانید:

* در بین دو نیمه تمام بازیکنانی ذخیره قطر در زمین ماندند و بدنهای خود را گرم کردند اما از تیم ایران تنها 3 بازیکن در گوشه زمین حضور داشتند.

* مصطفی دنیزلی سرمربی تیم پرسپولیس که در بدو ورود به ورزشگاه جهت حضور در جایگاه مبله با مشکل مواجه شده بود و به همین خاطر در جایگاه جدید نشسته بود در بین دو نیمه با درخواست سفیر ترکیه به جایگاه ویژه رفت و از آنجا بازی را تماشا کرد.

* پیمان درستکار و داوود رخش خورشید از کشتی گیران قهرمان کشورمان در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و این مسابقه را از نزدیک نگاه کردند.

* در آغاز نیمه دوم تماشاگران ساکت بودند اما با گل اشکان دژاگه یخ آنها آب شد و به شدت تیم ایران را تشویق کردند. آنها در این هنگام به تشویق دژاگه پرداخته و رقص پرچم های ایران در روی سکوها دیدنی بود.

* در همان ابتدای نیمه دوم علی فتح الله زاده هم به ورزشگاه آزادی آمد و در این هنگام مورد تشویق هواداران استقلال قرار گرفت ضمن اینکه آیت اللهی عضو هیئت رئیسه هم در جایگاه نشسته است.

* کارلوس کی روش در اکثر دقایق نیمه دوم از کنار خط زمین بازی را نگاه می کرد. وی پس از گل دوم دژاگه و شادی کودتاه باز هم با چهره ای گرفته عملکرد بازیکنان تیم ایران را زیر نظر گرفته بود و حتی به نظر می رسد برتری ایران هم وی را خوشحال نکرده است.

* سید مهدی رحمتی دروازه بان ایران در ابتدای نیمه دوم از سوی تعدادی تماشاگران با شعار رحمتی حجازی تشویق می شد.

* خبرنگاران قطری در اکثر دقایق مسابقه نتیجه دیدار همزمان اندونزی و بحرین را پیگیری می کردند و اضطراب شدیدی در آنها وجود داشت.

* بعد از گل دوم تیم قطر بازیکنان این تیم از شدت خوشحالی به داخل زمین دویدند و خبرنگاران قطری حاضر در ورزشگاه هم به شدت خوشحال شدند زیرا با این گل تیمشان در روزی که بحرین 10 گل به اندونزی زده بود وداع زودهنگامی با جام جهانی نداشت و راهی مرحله بعد شد.

* محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان هم در دقایق پایانی وارد ورزشگاه شد که پس از دقایقی از ورود وی دروازه تیم ایران باز شد.

* عزیز محمدی و علی کفاشیان دو نامزد اصلی ریاست فدراسیون فوتبال در جایگاه ویژه کنار هم نشسته بودند.