دنیای غرب نیز از ایستادگی و مقاومت ایرانیان به خشم آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی اظهار داشت: در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تثبیت وابستگی به غرب بزرگترین راهکار حفظ دستگاه قدرت به شمار می‌رفت.

وی ادامه داد: در دوران پهلوی خفقان به گونه‌ای در جامعه ما رسوخ پیدا کرده بود که حتی شاه از کم‌ترین آزادی عملی برخوردار نبود.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان با تشریح قانون ننگین کاپیتولاسیون تصریح کرد: این قانون در حقیقت گویاترین سند از وضعیت اسفبار اجتماعی و بین‌المللی آن دوران ایران است.

وی با اشاره به تحولات گسترده فکری و اجتماعی در دوران پس از انقلاب اسلامی بیان داشت: مهمترین هنر امام خمینی (ره) آشنا کردن مردم ایران با حقیقت وجودی خودشان واصل خودباوری بود که در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در برداشت.

متکی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقش آن در آینده کشور، گفت: اگر در دنیای امروز مردم سالاری دینی به عنوان نماد ایران مطرح است و در سایه این تفکر تمامی دنیای لیبرال دموکراسی به چالش کشیده شده این را باید نتیجه ایستادگی 33 ساله مردم دانست.

وی با تشریح نقش مردم در اشاعه انقلاب اسلامی ایران به اقصی نقاط جهان افزود: مردم ما در طول سالهای گذشته با تمامی مشکلات و نارساییهای موجود هیچگاه عرصه را خالی نکرده‌اند و دنیای غرب نیز از این ایستادگی و مقاومت به خشم آمده است.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد: جبهه متحد اصولگرایان تحت زعامت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی با توجه به شرایط خاص و حساس جامعه در عرصه انتخابات حاضرشده است.

وی با تشریح نحوه انتخاب کاندیداهای این جبهه تصریح کرد: در زمینه انتخاب نامزدهای این جبهه تلاش شده در تمامی نقاط کشور از بین ارزشی‌ترین و اصولگرا ترین کاندیداها، بهترین افراد انتخاب و به مردم بزرگوار معرفی شوند.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان اضافه کرد: تمام افرادی که به عنوان کاندیدا در این انتخابات حاضر شده‌اند به هر میزانی که موفق به کسب آرای مردمی شوند، پیروز عرصه انتخابات محسوب می‌شوند و در این موفقیت بزرگ سهیم هستند.