جعفر مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: رقابت‌های دوچرخه ‌سواری قهرمانی کوهستان قم با شرکت دوچرخه ‌‌سواران نوجوان، جوان و بزرگسال برگزار شد و با معرفی دوچرخه‌سواران اول تا سوم هر سه رده سنی به پایان رسید.



وی افزود: دوچرخه ‌سواران شرکت‌ کننده در پیکارهای دوچرخه‌‌ سواری قهرمانی کوهستان قم در یکی از مهم‌ترین رقابت‌های انتخابی استان در مسافت قابل توجهی با یکدیگر برای کسب مقام‌های اول تا سوم رقابتی نزدیک و فشرده را برگزار کردند که در نهایت برترین‌ها معرفی شدند.



نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم اضافه کرد: در این مسابقات که در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد، در رده سنی نوجوانان رسول اسدی بالاتر از سایر شرکت‌کنندگان در جایگاه نخست ایستاد و موفق به کسب مقام قهرمانی و انتخابی پیکارهای دوچرخه‌سواری کوهستان قم شد.



وی ابراز داشت: این در حالی است که در پایان رقابت‌های رده سنی نوجوانان بعد از رسول اسدی قهرمان این رده سنی، عنوان نایب قهرمانی به یوسف اکبرپناهی رسید و در نهایت با مقام سوم مجتبی رئیس الذاکرین، مسابقات این رده سنی به پایان رسید، ضمن اینکه در این رده سنی حمیدرضا رستم‌خانی و محمدحسین نصیری در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند.



مدرسی بیان کرد: در رده سنی جوانان این دوره از مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کوهستان قم، مهدی علیرضا لو زودتر از سایر رقبا مسافت تعیین شده را رکاب زد و به خط پایان رسید تا عنوان نخست و مقام قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص دهد.



وی ادامه داد: در این رده سنی بعد از مهدی علیرضا لو قهرمان جوانان کوهستان قم، جواد یزدلی دیگر دوچرخه‌سوار مدعی عنوان قهرمانی در جایگاه دوم ایستاد و نایب‌قهرمان شد، ضمن اینکه عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها در رده سنی جوانان به مهدی رحیمیان رسید و مجیدی و کاظمی چهارم و پنجم شدند.



نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم افزود: پایان رقابت‌های رده سنی بزرگسالان دوچرخه‌سواری کوستان قم با قهرمانی علی محسنی همراه بود که با بهترین زمان ممکن از دیگر دوچرخه ‌سواران شرکت‌کننده زودتر مسیر مشخص را رکاب زد و در جایگاه نخست مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی قم قرار گرفت.



وی یادآور شد: در این رده سنی بعد از علی محسنی قهرمان مسابقات، علی عبودی در جایگاه دوم ایستاد و موفق به کسب مقام نایب‌قهرمانی شد، ضمن اینکه محمدرضا حائری دیگر مدعی این رده سنی در نهایت با کسب مقام سوم این دوره از رقابت‌ها به کار خود پایان داد و مهدی دانش و حامد هاشم‌پور موفق به کسب رتبه‌های چهارم و پنجم شدند.



مدرسی تصریح کرد: در این مسابقات که به منظور شناسایی استعدادهای دوچرخه‌سواری قم و همچنین ترکیب تیم اعزامی کوهستان قم به مسابقات لیگ و قهرمانی کشور این رشته در بلوار حرم تا حرم برگزار شد، دوچرخه سواران شرکت کننده در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با یکدیگر رقابت کردند.