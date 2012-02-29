کشته و 11 زخمی در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ، طی 24 ساعت گذشته 1 کشته و 11 زخمی بجا گذاشت.

ظهر روز گذشته، با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در یکی از روستاهای حومه شهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه، بلافاصله ماموران پاسگاه "چله" جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند .

با حضور ماموران مشاهده شد ، یکدستگاه پژو 405 بدلایلی با یک نفر عابر پیاده برخورد کرده و او را بشدت مجروح کرده است .

فرد حادثه دیده که پسری 14 ساله است، توسط تیم فوریتهای پزشکی به مراکز درمانی اعزام شد اما پیگیری های بعدی ماموران حاکی از آن بود، وی به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرده است.

طی 24 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ، 11 نفر نیز زخمی شده و روانه بیمارستان شدند .

کاهش 12 درصدی مصرف آب شهروندان کرمانشاه

کاهش مصرف آب شهروندان در سالجاری نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته حدود 12 درصد کاهش یافته است.

علی میرزا مطاعی گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف آب طی یک سال بعد از اجرای این قانون با حدود 83 میلیون متر مکعب در استان مصرف شده که از این مقدار 68 میلیون متر مکعب آن جز مصارف خانگی بوده که نسبت به سال قبل از آن که 93 میلیون متر مکعب مصرف شده است، حدود 12 درصد کاهش یافته است.

معاون خدمات مشترکین شرکت آبفا استان افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 23 هزار انشعاب آب و فاضلاب به مشترکان واگذار شده که از این تعداد 11 هزار و هفتصد و نود و چهار فقره انشعاب آب و 11 هزار و هفتصد و سی و هفت فقره آن انشعاب فاضلاب است.

وی گفت : در طی 11 ماه امسال 8263 فقره ممیزی مشترکین خاص و پر مصرف در کابری های مختلف مورد ممیزی مجدد قرار گرفته است.

5100 متر لوله گذاری فاضلاب در شهر روانسر

علی رحمانی گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از پنج هزار و 100 متر لوله گذاری فاضلاب انجام شده است و تعداد 300 فقره انشعاب فاضلاب نیز به مشترکان واگذار گردیده است.

مدیر امور آبفا روانسر تصریح کرد: کل اعتبار مصوب جهت اجرای پروژه های این شهر 12 میلیارد ریال بوده است که از این میزان اعتبار تاکنون 60 درصد آن اختصاص پیدا نموده و در راستای اجرای پروژه های فاضلاب هزینه شده است.

