بولتون : ايران به تعهدات خود در قبال اروپا پايبند نبوده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، " جان بولتون " معاون وزيرامورخارجه آمريكا در يادداشتي خطاب به نمايندگان سه كشور اروپايي آلمان ، فرانسه و انگليس اعلام كرد كه ازديد واشنگتن مقامات تهران به تعهدات خود در قبال سه كشور اروپايي جامه عمل نپوشانده اند .

بولتون همچنين در اين يادداشت كه هفته گذشته نوشته شده است ، نوشت : اروپايي ها بايد هوشيارانه تر از گذشته در مقابل ايران ظاهر شوند .

اين درحالي است كه وي چندي پيش در سفر به سه كشور حوزه خليج فارس يعني كويت ، بحرين و امارات با تكرار موضع آمريكا در باره گزينه حمله به ايران گفت : ما هرگزهيچ گزينه اي را منتفي نمي دانيم اما درتلاش هستيم مسئله برنامه هسته اي ايران را از طريق ديپلماتيك حل و فصل كنيم .

