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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۵۸

در نامه اي به سه كشور اروپايي آلمان ،انگليس و فرانسه مدعي شد ؛

بولتون : ايران به تعهدات خود در قبال اروپا پايبند نبوده است

معاون وزير امورخارجه آمريكا در يادداشتي خطاب به سه كشور اروپايي مدعي شد ايران به تعهدات خود در قبال اين سه كشور درباره فعاليت هاي هسته اي پايبند نبوده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از خبرگزاري فرانسه، " جان بولتون " معاون وزيرامورخارجه آمريكا در يادداشتي خطاب به نمايندگان سه كشور اروپايي آلمان ، فرانسه و انگليس اعلام كرد كه ازديد واشنگتن مقامات تهران به تعهدات خود در قبال سه كشور اروپايي جامه عمل نپوشانده اند .

بولتون همچنين در اين يادداشت كه هفته گذشته نوشته شده است ، نوشت : اروپايي ها بايد هوشيارانه تر از گذشته در مقابل ايران ظاهر شوند .

اين درحالي است كه وي چندي پيش در سفر به سه كشور حوزه خليج فارس يعني كويت ، بحرين و امارات با تكرار موضع آمريكا در باره گزينه حمله به ايران گفت : ما هرگزهيچ گزينه اي را منتفي نمي دانيم اما درتلاش هستيم مسئله برنامه هسته اي ايران را از طريق ديپلماتيك حل و فصل كنيم .

کد مطلب 154758

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