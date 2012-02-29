لطیفه گویان غیرمطلع گزینه های صالحی برای مجلس نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فتحیان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: متاسفانه برخی نامزدها برای تصاحب کرسی بهارستان حاضر هستند افکار مردم را به موضوعات قابل پدیدار و غیرقابل اجرا هدایت دهند.

وی اظهار داشت: نظام همواره با شرایط خاصی در سی و سه سال اخیر پس از انقلاب مواجه بوده و در شرایط بحرانی و تحریم ها کشور را به خوبی اداره کرده است.

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردمسالاری دینی است، تصریح کرد: ملت ایران همواره در سی و سه سال گذشته با حضور پرشور خود در عرصه های مختلف افتخارآفرینی کردند.

فتحیان با بیان اینکه ملت ایران بار دیگر در جمعه پیش روی، حضور حداکثری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند داشت، یادآور شد: مردم مسئولیت قانونگذاری و نمایندگی خود را به افرادی صالح، متقی، پاک نیت و مسلم می دهند.

وی با اعلام اینکه نباید با لطیفه گویی به دنبال تصاحب آرای مردم در انتخابات بود، افزود: مردم اکنون می داندد جایگاه و اختیار فرد نماینده در مجلس چه بوده و چه کسی شایستگی حضور در این کابینه مردمی را دارد.

این مسئول دستگاه نظارتی مازندران با بیان اینکه مردم دیگر افکار بزرگنمایان و تبلیغات دروغین برخی نامزدها را بر نمی تابند، گفت: این افراد می خواهند از طریق حربه خود را با کانونهای قدرت و ثروت متصل کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه نظارتی مازندران با چشم های تیزبین جلو سوء استفاده های تبلیغی دولتی را می گیرد، اظهار داشت: مردم به افرادی رای می دهند که حامی رهبری و ولایتمدار باشند.

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.