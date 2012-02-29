رستم عید‌ی‌پور درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از پشت سر گذاشتن فتنه سال 88 و بحران‌های منطقه کشور ما اکنون نیازمند مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است تا اقتدار نظام جمهوری اسلامی را همچون همیشه اثبات کنیم.

وی افزود: جایگاه مشارکت در تمام نظام‌های دموکراتیک به عنوان نقطه عطفی در تثبیت حاکمیت‌هاست به این معنا که نظام‌های حکومتی نیازمند حضور مردم در عرصه‌های مختلف هستند.

بخشدار مرکزی خمینی‌شهر تصریح کرد: مردم باید از علما و روشن فکران ولایی جامعه در انتخاب افراد شایسته کمک بگیرند ویکی از مهم‌ترین نکته‌هایی که مردم باید در نظر داشته باشند این است که در شناسایی برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن با تیزبینی عمل کنند چرا که دشمنان به کمک رسانه‌های خود قصد دارند مردم را از حضور در انتخابات دلسرد کنند.

وی ادامه داد: مردم ایران در 22 بهمن سال جاری ثابت کردند پیرو رهبر و مسئولان نظام هستند و در ۱۲ اسفند امسال نیز بار دیگر با حضور حداکثری و پرشور خود بار دیگر دشمنان نظام را دلسرد می‌سازند.

عیدی‌پور با اشاره به اینکه در طول سال‌های مختلف مجلس‌های متفاوتی با گرایش‌های متفاوت داشته‌ایم، تاکید کرد:پس از پشت سر گذاشتن 33 بهار کشور ما اکنون نیازمند مجلسی است که نمایندگان آن در راستای اجرای قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی گام بردارند و به مقوله‌هایی مانند اقتصاد کشور و بی کاری جوانان توجه وِیژه‌ای داشته باشند.

وی ادامه داد: جزیی گرایی و منطقه گرایی نمایندگان از جمله اشکال‌هایی است که تاکنون در مجلس شاهد بوده‌ایم اما در واقع نماینده باید به اهداف کلان نظام و کشور توجه داشته باشد نگاه او نباید منطقه‌ای باشد.

