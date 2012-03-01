شرایط مناسبی برای موفقیت صبا در لیگ یازدهم فراهم است

ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تیم‌های حاضر در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قطعا در بازی های باقی مانده تا پایان لیگ این فصل با تمام توان خود به میدان می آیند و قطعا این هشت بازی نسبت به بازی های قبل حساسیت های ویژه ای خواهد داشت.



صبای قم 26 هفته در میان چهار تیم بالای جدول لیگ برتر



وی آمادگی صبای قم برای تداوم موفقیت های خود در ادامه یازدهمین دوره لیگ برتر و کسب سهمیه آسیا را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: تیم ما 26 هفته است که در بین چهار تیم بالای جدول رده بندی قرار دارد و فکر می کنم که آنقدر شایسته هستیم که بتوانیم سهمیه آسیا را کسب کنیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: این آمادگی نیز قطعا موجب افزایش تلاش بازیکنان ما در دیدارهای بعدی لیگ برتر و انشاءالله کسب عنوانی ارزشمند در پایان یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور می‌شود.



آغاز اردوی آماده سازی صبای قم در مشهد مقدس



وی با بیان اینکه اردوی تدارکاتی تیم فوتبال صبای قم پیش از آغاز هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال در مشهد از پنج‌شنبه آغاز می‌شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه شرایط خوبی از نظر جسمانی داریم، اردوی تدارکاتی مشهد می تواند از نظر روحی و معنوی نیز بازیکنان ما را در بهترین شرایط قرار دهد.



بختیاری زاده بیان داشت: تیم ما تا این هفته از رقابت های لیگ برتر فوتبال نتایج و امتیازات ارزشمندی را به دست آورده است و قطعا در ادامه مسابقات این دوره لیگ برتر قطعا در سطح خوبی بازی های ما برابر رقبا به انجام خواهد رسید.



وی وضعیت صبای قم برای ادامه بازی های لیگ برتر را بسیار خوب ارزیابی کرد و با بیان اینکه این امر موجب افزایش انگیزه و روحیه بازیکنان تیم می‌شود، تاکید کرد: بازیکنان ما این روزها با شرایط خوبی در تمرینات حضور دارند و این امر نیز به افزایش آمادگی تیم کمک شایانی می‌کند.



صبا در تلاش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا



مربی تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: قطعا با تمهیداتی که در کنار تمام همکاران پر تلاش خود در کادر فنی تیم فوتبال صبای قم در نظر گرفته‌ایم، در هشت بازی پیش رو که هر کدام حکم کسب سهمیه آسیا برای ما دارد، بهتر از بازی های قبل به مصاف حریفان می رویم.



گفتنی است: اردوی آماده سازی تیم فوتبال صبای قم در آستانه دیدارهای هفته بیست و هفتم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از جمعه 12 اسفند تا یکشنبه 14 اسفند در شهر مشهد مقدس برگزار می شود.



همچنین شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 16 شنبه بیستم اسفند در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان خواهند رفت.