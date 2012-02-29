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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۱

رحمانی:

وظیفه بسیجیان تشویق و ترغیب مردم برای حضور در انتخابات است

وظیفه بسیجیان تشویق و ترغیب مردم برای حضور در انتخابات است

جم - خبرگزاری مهر: فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی گاز ایران گفت: وظیفه بسیجیان تشویق و ترغیب مردم برای حضور در انتخابات است.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه یازدهمین دوره کلاس آموزشی پدافند غیرعامل بسیجیان شرکت ملی گاز در شرکت خدمات غیرصنعتی گاز در جم اظهار داشت: بسیجایان وظیفه دارند تا مردم را به حضور در انتخابات ترغیب و تشویق کنند و در ارتقای بصیرت و شناخت کاندیداهای اصلح مردم را یاری کنند.

وی به اهمیت فراوان حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: چشم جهانیان به انتخابات ایران دوخته شده است و هر چه حضور مردم در ایان انتخابات بیشتر و گسترده‌تر باشد تاثیر بیشتری در انعکاس جهانی این انتخابات خواهد داشت.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی گاز ایران اضافه کرد: این مراسم با طراحی و برنامه‌ریزی مناسبی اجرا شد که باید از مسئولین برگزاری آن تقدیر کنیم.

وی برگزاری یازده دوره آموزشی پدافند غیر عامل و دو دوره آموزش مدیریت بحران را از مهمترین اقدامات آموزشی برشمرد و افزود: برای اجرای این دوره‌ها از اساتید برجسته گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین(ع) بهره گرفته شده است.

رحمانی به رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا اشاره کرد و گفت: امنیت و ارامش موجود در کشور را مدیون شهدا هستیم و وظیفه همه ما است که قدردان شهدا باشیم، شهدایی که با نثار جان خود آرامش و امنیت را به ما هدیه دادند.

مدیر عامل شرکت خدمات غیر صنعتی گازایران نیز در این آئین ضمن خیر مقدم به فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی گاز ایران، همراهان و شرکت کنندگان دوره، گزارشی از اقدامات شرکت یاد شده و پایگاه مالک اشتر ارائه کرد.

سید محمد مهدی هاشمی اظهار داشت: امیدواریم با ارتباط مستمر و دائمی بین پایگاه و حوزه شاهد ارتقای برنامه‌ها و توانمندی‌های بسیج این مجموعه باشیم.

یازدهمین دوره کلاس آموزشی پدافند غیر عامل بسیجیان شرکت ملی گاز در شرکت خدمات غیرصنعتی گاز برگزار شد و با شرکت همه اعضا به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1547584

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