به گزارش خبرنگار مهر، آخرین رصد آسمان شب زمستان سال 1390، روز پنجشنبه یازدهم اسفندماه از ساعت 17 تا 20 بر بام مرکز نجوم ادیب اصفهان برپا میشود.
در آخرین رصد عمومی سال 1390، برگزاری سمیناری با محوریت سال نو و همچنین رصد سیارات مشتری، زهره، خوشه پروین و سحابی جبار با استفاده از تلسکوپ مد نظر قرار گرفته است.
علاقهمندان حضور در این رصد زیبا، میتوانند با نرمافزارهای نجومی آشنا شوند.
از نکات قابل توجه در مرکز نجوم ادیب اصفهان، بخش اختصاصی نجوم کودک است که این رده سنی نیز میتوانند با سهولت هر چه بیشتر با مفاهیم نجومی آشنا میشوند.
یک بخش جذاب مرکز نجوم ادیب را برپایی قسمت سوال و جواب و همچنین مسابقه نجومی تشکیل داده که همواره علاقهمندان زیادی را به سمت خود جذب میکند.
دوستداران نجومی برای شرکت در مراسم آخرین رصد نجومی سال 1390 میتوانند به خیابان سعادتآباد، جنب ورزشگاه امین، مرکز نجوم ادیب اصفهان مراجعه یا با شماره تلفن 6683535 تماس بگیرند.
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