برتری آلومینیوم هرمزگان مقابل نساجی مازندران /گامهای آخر صدرنشین برای رسیدن به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان عصر چهارشنبه در هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر مقابل نساجی مازندران به برتری رسید.

در نیمه نخست این دیدار که با حضور بیش از هفت هزار تماشاگر در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می شد، آلومینیوم بازی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشت و می توانست چندین بار دروازه تیم حریف را باز کند اما در نهایت این نیمه با تک گل ابوالفضل ابراهیمی که در دقیقه 31 به ثمر رسید به سود آلومینیوم پایان یافت.

در نیمه دوم بازیکنان نساجی سعی کردند نتیجه را به تساوی بکشانند اما هیچ کدام از حملات این تیم به نتیجه نرسید. در ادامه این نیمه آلومینیوم بازی بهتری را به نمایش گذاشت اما در نهایت این مسابقه با همان یک گل به پایان رسید.

از جمله اتفاقات این مسابقه می توان به اخراج مجتبی روشنگر دروازه بان تیم آلومینیوم در دقیقه 90 اشاره کرد. این بازیکن به علت درگیری با بازیکن تیم نساجی با دریافت کارت قرمز از سوی داور این دیدار از بازی اخراج شد.

آلومینیوم با این برتری 34 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول گروه "ب" لیگ دسته یک باقی ماند و نساجی هم با 27 امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار گرفت.

از جمله حاشیه های این دیدار می توان به وجود پوسترهای فراوان نامزدهای انتخابات مجلس در اطراف محل برگزاری مسابقه اشاره کرد. طرفداران نامزدهای مختلف در بندرعباس از فرصت حضور تماشاگران در ورزشگاه استفاده کرده و به تبلیغات نامزدهای خود پرداختند.