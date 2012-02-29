رفع مشکلات کشور در گرو مجلسی قوی است/ انتخابات مظهر همبستگی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین مظاهری با بیان اینکه انتخابات، مظهر اتحاد و همبستگی اسلامی و ملی است و ارتباطی به گروه و جناح خاصی ندارد، اظهار داشت: تمامی آحاد جامعه باید با گرایشهای مختلف در این حرکت جمعی و ملی شرکت و افتخار دیگری برای اسلام و نظام جمهوری اسلامی خلق کنند.

وی افزود: هدف دشمنان در تضعیف و کم‌رنگ ساختن انتخابات را، آسیب رساندن به اصل نظام است.

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: شرکت در انتخابات، تقویت نظام جمهوری اسلامی است و باید برای اصلاح امور و برطرف کردن مشکلات جاری، به نحو فعال در انتخابات مشارکت شود.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات به ویژه معضلات معیشتی مردم بیان داشت: اگرچه وجود گرانی‌ و مشکلات‌ اقتصادی انکارناپذیر است اما باید بدانیم اگر احکام و آرمانهای اسلام از ابتدا تاکنون به درستی پیاده می‌شد، اکنون با این‌گونه فسادها و مشکلات روبه‌رو نبودیم.

آیت الله مظاهری تاکید کرد: برای رفع مشکلات باید مجلسی مقتدر داشته باشیم تا به یاری خداوند زمینه حل مشکلات و رشد کشور فراهم شود.

