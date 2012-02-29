نامه رسمی مبنی بر تائید صلاحیت نامزدی جدید در مازندران واصل نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی افزود: تاکنون هیچ نامه رسمی مبنی بر تائید صلاحیت برخی کاندیداهای رد صلاحیت شده از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام نشده است.

وی با اشاره به تحرکات روزهای اخیر برخی نامزدهای رد صلاحیت شده استان مبنی بر تائید آنها، بیان داشت: این موضوع تاکنون از سوی ستاد انتخابات کشور تایید نشده و رسما اعلام نشده است.

ابراهیمی افزود: چنانچه نامه رسمی از سوی ستاد انتخابات کشور مبنی بر تائید افراد دیگر به استان اعلام شود به طور رسمی و در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.

80 نامزد در 9 حوزه انتخابیه برای تصاحب 12 کرسی بهارستان نهم در مازندران تلاش می کنند.

مازندران بالغ بر دو میلیون رای دهنده دارد.

