به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران تاکنون 30 انتخابات در کشور برگزار شده است و به عبارتی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه 12 اسفندماه برگزار می‌شود، سی و یکمین انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران است.



اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران نیز در روز 24 اسفندماه سال 1358 برگزار شد، سالی که به دلیل برگزاری پنج انتخابات به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران اسلامی به شمار می‌رود که نشان دهنده تبلور اراده ملت ایران است.



در اولین روزهای بعد از استقرار انقلاب اسلامی در روز 12 فروردین، ملت ایران با حضور در یک رفراندوم سراسری به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و این اولین حضور ملت پس از سقوط نظام ستمشاهی بود.



اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در روز 24 اسفند ماه سال 1358 برگزار شد و انتخابات دومین دوره مجلس در روز 26 فروردین ماه سال 1363 برگزار و نوزدهم فروردین ماه 1367 نیز روز برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی بود.

چهارمین دوره انتخابات مجلس در روز 21 فروردین ماه سال 1371 و پنجمین دوره آن در روز هجدهم اسفندماه سال 1374 و ششم دوره آن نیز در روز سی‌ام بهمن ماه سال 1378 برگزار شد.



اول اسفند ماه سال 1382 روز برگزاری هفتمین دوره انتخابات مجلس بود و در اول اسفندماه سال 1382 نیز هشتمین دوره آن برگزار شد و فردا هم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد.



التهاب انتخابات در شب گذشته به اوج خود رسیده بود



ساعات رسمی تبلیغات داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی درساعت 8 صبح امروز به پایان رسید و مردم منتظرند تا بعد از یک روز تامل و جمع بندی نسبت به انتخاب کاندیدای مورد نظرخود، صبح روز جمعه با در در دست داشتن شناسنامه‌های خود به سراغ صندوق‌های رای بروند و انگشت سبابه خود را به جوهر حضور آغشته کنند و نام بلند ایران رادر دنیا فریاد زنند.



التهاب انتخابات در شب گذشته به اوج خود رسیده بود و مردم در نقاط اصلی شهر با در دست داشتن عکس کاندیداهای مورد حمایت خود سعی می‌کردند، نظر سایرین را به خود جلب کنند.



شب آخر تبلیغات در هر انتخاباتی همواره از یک شور و نشاط خاصی برخوردار است و حامیان کاندیدا‌ها با تجمع در برخی از معابر و خیابان‌های اصلی شهر آخرین تلاش خود را برای جلب نظر مردم انجام می‌دهند.

صندوق‌های رای در سراسر کشور ثانیه شماری می‌کنند تا صبح روز جمعه، شاهد قدرت نمایی ملت همیشه در صحنه ایران باشد و مردم قم هم که در همه صحنه‌های انقلاب همواره پیشتاز بودند و این بار هم، اقتدا و عظمت خود را به رخ جهانیان خواهند رساند.



دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی ایران، چشم خود را به فردا دوخته‌اند تا ببینند ملتی که به فرموده رهبر معظم انقلاب پیشکسوت برگزاری انتخابات است این بار چگونه وارد صحنه خواهد شد.



همه بسترهای لازم برای برگزاری یک انتخابات باشکوه در قم فراهم است



فرماندار قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همه بسترهای لازم برای انتخابات باشکوه 12 اسفندماه در قم فراهم است افزود: مانور سراسری و رای دادن نمادین در استان قم در روزهای گذشته برای حصول اطمینان از سیستم انتخاباتی و امکانات در دسترس، برگزار شد.



عبدالسعید حقیقی مقدم گفت: در حال حاضر اپراتور‌ها در تمای شعب اخذ رأی گیری دایر شده و رأی گیری آزمایشی نیز انجام شد که و همه چیز حکایت از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در روز جمعه 12 اسفندماه دارد.



فرماندار شهرستان قم عنوان کرد: در روزهای گذشته به منظور افزایش مکان‌های تبلیغاتی برای استفاده هر چه بیشتر کاندیدا‌ها از 100 نقطه به 200 نقطه افزایش یافت و 550 سازه بتونی و بیلبورد نیز در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار گرفت تا بهتر بتوانند خود را به مردم بشناسانند.



وی عنوان داشت: در حال حاضر شرایط اجتماعی و امنیتی مناسبی برای برگزاری انتخابات روز جمعه در استان قم فراهم است و کلیه امکانات استان برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات بسیج شده است.

پنج نامزد در قم انصراف دادند



حقیقی مقدم با بیان اینکه در استان قم 45 نفر تایید صلاحیت شدند و به رقابت بایکدیگر پرداختند افزود: در روزهای گذشته تنها پنج نفر از کاندیدا‌ها انصراف خود را اعلام کردند که این اسامی در اطلاعیه در روز انتخابات و در شعب اخذ رای اطلاع رسانی می‌شود.



رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همه شرایط برای برگزاری یک انتخابات سالم، در امنیت کافی، رقابتی و با حضور حداکثری مردم در استان قم فراهم است افزود: کلیه اقدامات لازم در زمینه اجرا و نظارت بر انتخابات صورت گرفته و در این راستا جلسات توجیهی و کلاس‌های آموزشی نیز برای دستندرکاران انتخابات در استان قم برگزار و به اتمام رسیده است.



مشارکت 9 هزار نفر از بهترین‌های اقشار مردم قم در برگزاری انتخابات مجلس



نصرت الله لطفی با بیان اینکه در روز 12 اسفندماه نه هزار نفر از بهترین اقشار مختلف مردم قم در امر اجرای انتخابات حضور خواهند داشت عنوان کرد: علاوه بر دستندرکاران انتخابات نمایندگان داوطلبان نیز در حوزه‌های مختلف انتخاباتی حضور خواهند داشت و این افرد به فرمانداری معرفی و کارت‌های شناسایی نیز برای آن‌ها صادر شده است.



وی با بیان اینکه تخریب و اقدامات غیر قانونی از سوی نامزدهای انتخاباتی زیبنده مردم قم نیست افزود: کاندیدا‌ها در هر منطقه شهر تنها می‌توانستند یک ستاد انتخاباتی دایر کنند و که با برخی از تخلفاتی که در این زمینه گزارش شده بود برخورد شد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان قم افزود: یکی از شاخصه‌های شناخت نماینده التزام به رعایت قانون است که مردم می‌توانند با مشاهده تبلیغات داوطلبان که در چارچوب قانون و یا خلاف قانون صورت می‌گیرد در جمع بندی‌های خود استفاده کنند.



وی افزود: کمیته به صورت مستمر در ایام تبلیغات کاندیدا‌ها نحوه تبلیغات را رسد می‌کردند و اقلام تبلیغاتی در خلاف چهارچوب قانون را جمع آوری می‌کردند.



حضور مردم قم در انتخابات 12 اسفند مثال زدنی خواهد بود



استاد حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی را تجلی‌گاه ملت دانست و افزود: باید نخبگان ملت در مجلس حضور داشته باشند.



حجت‌الاسلام علی نظری منفرد گفت: همانگونه که امام راحل و رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند مجلس باید در راس همه امور باشد چرا که نمایانگر اقتدار ملت است.



وی با بیان اینکه مجلس در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حق مجلس است که در همه امور اظهار نظر کند و وظیفه اصلی مجلس نیز قانون گذاری است که این امر باید با عقلانیت و دیانت و در نظر گرفتن مصالح کشور و فرد باشد.



استاد حوزه با بیان اینکه انتخاب اصلح موضوع مهمی است افزود: اگر افراد اصلح وارد مجلس شوند در این صورت جامعه احساس نگرانی نخواهد داشت.



حجت الاسلام نظری منفرد افزود: مردم قم از زمان قیام سال 42 تا کنون همواره در صحنه بودند که این بار نیز در عرصه انتخابات حضوری مثال زدنی خواهند داشد.

حضور گسترده مردم در انتخابات بقای انقلاب را تضمین می‌کند



دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز در شرایط بسیار حساس و سرنوشت سازی قرار داریم افزود: دشمنان در خارج از کشور با تهدید و تحریم بر علیه ملت ایران بدنبال آن هستند تا ابهت ایران در را منطقه و دنیا بشکنند.



اشرف السادات هدایی نیا افزود: آنچه که امروز در مرحله اول برای کشور مهم است، مشارکت حداکثری و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای است که این امر می‌تواند بقای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را تضمین کند.



وی انتخاب آگاهانه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مهم و هائز اهمیت برشمرد و افزود: آحاد ملت همیشه در صحنه ایران همواره بصیرت و تیز بینی خود را در شرایط حساس نشان دادند و این بار نیز رسالت تاریخی خود را انجام خواهند داد.

حضور گسترده مردم توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند



دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سیاسی، ادامه داد: حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای، امید ملت‌های اسلامی در منطقه را دوچندان و توطئه‌ها و سنگ اندازی‌های دشمنان در مسیر پیشرفت ایران اسلامی را خنثی می‌کند.



هدایی نیا عنوان کرد: جامعه دانشجویی استان قم نیز دوشادوش آحاد مردم در روز 12 اسفند ماه با رای‌های خود انتقام خون شهدای هسته‌ای کشور و به خصوص شهید هسته‌ای اخیر مصطفی احمدی روشن را خواهند گرفت و به دنیا ثابت خواهند کرد که تحدید، تحریم و ترور تاثیری در اداره پولادین ملت نخواهد داشت واین راه مبارک تا آخر ادامه خواهد داشت.



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گزارش: مهدی بخشی سورکی