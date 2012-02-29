حضور نماینده ارامنه در مجلس نعمتی سیاسی است

روبرت بگلریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جامعه ارامنه نیز همگام با دیگر مردم کشورمان پر شور و متحد در انتخابات شرکت می‌کنند که این موضوع ناشی از شناخت واقعیتهای جامعه و کشور است.

وی افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور مانند تحریمها و تبلیغات سوء دشمن حضور مردم در انتخابات نهم باید منسجم‌تر و چشم‌گیرتر باشد بنابراین ارامنه ایران نیز همچون دیگر مردم کشورمان پرشورتر از قبل در انتخابات شرکت می‌کنند.

نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس با اشاره به اینکه انتخابات امکانی برای حضور آحاد مردم در اجتماع و حضور افراد مختلف در عرصه‌های مختلف سیاسی و تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند، تصریح کرد: تغییر در بخشهای مختلف حکومتی مانند قوه مجریه و مقننه سبب تغییراتی مثبت در پیشرفت کشور می‌شود که انگیزه بالایی برای شرکت مردم در انتخابات است.

وی تاکید کرد: یک نماینده باید به نظام، ساختار حقوق اساسی کشور و اهداف آن اعتقاد داشته و در کنار آن نیت کمک به مردم و ارتقای سطح زندگی آنها را از جنبه‌های مختلف نیز داشته باشد و این موارد از جمله ویژگی‌های عمومی است که هر نماینده‌ای باید داشته باشد.

بگلریان ادامه داد: از جنبه تخصصی داشتن تجربه، تمرکز روی کار، توان ارتباطی بالا، آشنایی به مبانی حقوقی، اقتصادی و سیاسی کشور و جهان برای یک نماینده بسیار کمک کننده است ضمن اینکه یک نماینده نباید نگاه منفعت‌اندیشانه و شغلی به این کار داشته باشد.

نماینده ارامنه اصفهان تاکید کرد: اعتقادات دینی و اخلاقی یک نماینده بسیار مهم است و باید توجه داشته باشد که هر رای و هر تصمیمی که مجلس می‌گیرد بر زندگی آحاد جامعه موثراست.

وی اضافه کرد: یک نماینده باید با توجه به تجربه، تخصص و علایق خود تمرکز خود را بر تعدادی حوزه متمرکز کند و تلاش کند با استفاده از نظریه‌های صاحب‌نظران دانشمندان و رسانه‌ها در هر حوزه‌ای که نیاز است کار تخصصی انجام دهد.

بگلریان با بیان اینکه می‌توان نمایندگان را از روی شعارهایشان شناسایی کنند، گفت: مردم به نمایندگانی که شعارهایشان آن‌چنان بلند پروازانه است که در حوزه کاری نمایندگان قرار ندارد توجه نکنند بلکه به تجربه کاری یک نماینده و سوابقشان دقت و توجه کافی داشته باشند.