جدال تیم جهش ترابری قم با همیاری زنجان به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی آف مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه‌‌های کشور قرار بود فردا با برگزاری دو مسابقه پیگیری ‌شود و طی آن تیمهای بسکتبال پویا تهران و لوله سبز آ اس شیراز در سالن اختصاصی بسکتبالیستهای شیرازی برگزار شد و جهش ترابری قم و همیاری زنجان نیز در قم برابر یکدیگر صف‌آرایی ‌کنند اما این دودیدار روزهای میانی هفته آینده به انجام خواهد رسید.



برگزاری دو بازی در پلی آف پائین جدولی های لیگ برتر بسکتبال



دلیل دیرتر برگزار شدن بازی تیم‌های پویا تهران و لوله سبز آ اس شیراز و همچنین دیدار تیم های جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان، برگزاری انتخابات روز دوازدهم اسفند ماه است و دیدارهای حساسی که این تیمها در پیش دارند، روز دوشنبه آینده برگزار می شود.



در بین دو مسابقه‌ای که قرار است روز دوشنبه هفته آینده پانزدهم اسفند ماه در قم و شیراز برگزار شود، دیدار تیم‌های بسکتبال جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال در حالی به روز دوشنبه موکول شد که این بازی باید در قم به انجام برسد.



تعویق جدال شاگردان سید عباس آقا کوچکی در تیم بسکتبال جهش ترابری قم با تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان، با توجه به شکست این تیم در دیدار رفت در زنجان می تواند فرصت مناسبی برای کسب آمادگی لازم و تقویت روحیه و توان این تیم در دیدار برگشت با همیاری شهرداری زنجان باشد.



برگزاری بازی برگشت در روز دوشنبه 15 بهمن در قم



بدین ترتیب دیدار دو تیم بسکتبال جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان که قرار بود از ساعت 16 روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شود، به همین ساعت در روز دوشنبه آینده موکول شد.



این در حالی است که در بازی برگشت با توجه به اینکه دیدار رفت با نتیجه 67 بر 60 به سود تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان به پایان رسیده است، بسکتبالیست های جهش ترابری قم باید سعی کنند که این نتیجه را در قم جبران کنند چرا که شکست در بازی برگشت به منزله سقوط این تیم به لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور محسوب می شود.



سقوط دو تیم به لیگ دسته اول از جمع چهار تیم انتهای جدول لیگ برتر



شاگردان سیدعباس آقاکوچکی در تیم بسکتبال جهش ترابری قم باید سعی کنند اولا در دیدار برگشت پیروز میدان باشند تا حداقل کار به بازی سوم کشیده شود اما در صورتی که بتوانند با اختلاف بیش از هفت گل حریف خود را شکست بدهند، بازی سوم در قم برگزار می‌شود.



از جمع تیم های بسکتبال جهش ترابری قم، لوله سبز آ اس شیراز، پویا تهران و همیاری شهرداری زنجان دو تیم به لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور سقوط خواهند کرد.