اخبار کوتاه ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات پرس سینه و مچ اندازی قهرمانی کشور ورزشکاران شهر فرخ شهر صاحب شش عنوان قهرمانی شدند.

در مسابقات پرس سینه باشگاه های کشور که در شهـر کرج برگزار شد، در مسابقات پیشکسوتان همایون هادی عنوان قهرمان قهرمانان را کسب کرد و خداکرم علی پور نیز موفق به کسب عنوان اول این رقابت ها شد.

در مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشور نیـز که در زرین شهر اصفهان برگزار شد رضا شگفت عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و رضا شکوهی نیز موفق شد مقـام سوم کشور را از آن خود کند.

عماد باقر زاده نیز موفق شد در مسابقات مچ اندازی با دست راست عنوان اول و مچ اندازی با دست چپ عنوان دوم را از آن خود کند.

در مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشور رسوا امانی به عنوان مربی و جمشید احمدیان نیز به عنوان سرپرست تیم استان را همراهی کردند.

اختتامیه مسابقات بیلیارد قهرمانی کشور در شهرکرد برگزار شد

دومین دوره مسابقات اسنوکر قهرمانی کشور در رده سنی زیر 17 سال آقایان با حضور ورزشکارانی از استانهای همدان، تهران، لرستان، گیلان، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، فارس، مرکزی و قزوین در پایگاه قهرمانی بیلیارد استان آغاز شد و 32 ورزشکار با هم به رقابت پرداختند.



در مرحله اول این رقابتها و بر اساس قرعه کشی، شرکت کنندگان در هشت گروه چهارنفره به رقابت با هم پرداختند و مرحله تک حذفی این رقابت ها با حضور 16ورزشکار برتر آغاز شد که شرکت کنندگان به صورت دوره ای و تک حذفی به رقابت با هم پرداختند.



در مرحله پایانی این رقابت ها مهـدی مرتضوی از استان چهارمحال و بختیاری و سیاوش مزینی از استان تهران جهت کسب عناوین اول و دوم با هم به رقابت پرداختند که سیاوش مزینی با شکست رقیب خود عنوان اول رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور را از آن خود کرد، مهدی مرتضوی به عنوان دوم دست یافت و پارسا نافعی از استان البرز و امین سنجابی از استان لرستان به صورت مشترک عنوان سوم این رقابتها را از آن خود کردند.



نفـرات اول و دوم این رقابتها برای کسب آمادگی در اردوی تیم ملی زیر 21 سال کشور که 15اسفند ماه در تهران برگزار می شود شرکت خواهند کرد و فروردین ماه سال آینده نیـز در مسابقات آسیایی هندوستان حضور خواهند داشت.



درخشش ورزشکاران لردگان در مسابقات پرس سینه





در مسابقات پرس سینه باشگاه های کشور، چهار ورزشکار از شهرستان لردگان عناوین برتر را از آن خود کردند.



در این مسابقات که در شهر کرج برگزار شد، نور الله محمودی در دسته 51 کیلوگرم موفق شد عنوان اول را از آن خود کند، وحید جانباز در دسته 74 کیلوگرم نیز عنوان اول را بدست آورد.



سید رضا طاهری و حسین مقدسیان از شهرستان لردگان نیز موفق شدند عنوان چهارم را از آن خود کنند.



مسعود اردشیری به عنوان مربی تیم استان را در این دوره از رقابت ها همراهی کرد.

دوره مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی از روز جمعه در بروجن آغاز می شود



دوره مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی ویژه بانوانان 12 اسفند ماه درشهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.



این دوره ویژه بانوان است و علاقمندان می توانند برای شرکت در این دوره با هیئت آمادگی جسمانی تماس بگیرند.



این دوره آموزشی از 12 اسفند به مدت یک هفته در سالن تختی بروجن برگزار می شود.

راهیابی بانوی چهار محالی به تیـم ملی جودو

راضیه سلیمی بنی بانوی جودوکار استان برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی جودو دعوت شد.



چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی جودو بانوان در رده سنی بزرگسالان از 12 لغایت 27 اسفند ماه سال جاری در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود و ورزشکاران دعوت شده به این اردو تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کنند.



سلیمی در وزن منفی48 مسابقات قهـرمانی کشـوری که اسفند ماه سال جاری برگزار شد، عنوان طلای این وزن را از آن خود کرد.