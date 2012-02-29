به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور آحاد مردم ایران در صحنه های مهم و تاریخ سازسالیان پس از پیروزی انقلاب و حیات نظام جمهوری اسلامی، تضمینی برای صیانت از نخستین نظام مردم سالار دینی در جهان مادی امروز بوده و انتخابات در نظام جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین و پرشورترین صحنه های این حضور است.



البته در آخرین انتخاباتی که ملت ایران با مشارکت 85 درصدی خود دشمنان و معاندان این کشور را تسلیم و بی آبرو کرد، نظام سلطه به همراه ایادی و اذناب خود برای تلخ کردن کام مردم و فتنه انگیزی در این دستاورد مهم، تمامی تلاش و ظرفیت های خود را به کار گرفت که با هوشیاری و بصیرت ملت ایران بار دیگر ناکام ماند.



اکنون بار دیگر فرصتی فراهم آمده تا با حضور پرشکوه دیگری، پاسخی مجدد به این برخوردهای خصمانه و تهدیدات علیه ملت ایران بدهیم.



سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ضمن دعوت آحاد مردم به شرکت در انتخابات دوازدهم اسفند ماه نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با حضور همه نگرش‌های سیاسی، تنوع بسیار خوبی یافته، آن را فرصت دیگری برای اعلام وحدت مردم ایران حول محور دین اسلام، ولایت فقیه، رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیه الله خامنه ای(مدظله العالی) و قانون اساسی می داند.



امید است ملت ثابت قدم ایران اسلامی با حضور پرشکوهشان روح امام(ره) و شهدا را شاد و دشمنان قسم خورده این کشور را منکوب نمایند.

