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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۰

با حکم موسوی/

مدیرکل جدید میراث فرهنگی و گردشگری مازندران منصوب شد

مدیرکل جدید میراث فرهنگی و گردشگری مازندران منصوب شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حکمی سیف الله فرزانه را به سمت مدیرکل جدید این سازمان در مازندران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی سید حسن موسوی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، سیف الله فرزانه معاون سرمایه گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به عنوان مدیرکل این سازمان در مازندران منصوب شد.

پیش از این اسدالله محمدپور به مدت یکسال بر مسند مدیرکلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران تکیه زده بود.

محمدپور چندی پیش با حکم موسوی به سمت مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور مشغول شده است.

قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران صبح یکشنبه 14 اسفندماه با حضور مسئولان سازمان گردشگری و استان مازندران در ساری برگزار شود.

کد مطلب 1547598

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