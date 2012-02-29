مدیرکل جدید میراث فرهنگی و گردشگری مازندران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی سید حسن موسوی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، سیف الله فرزانه معاون سرمایه گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به عنوان مدیرکل این سازمان در مازندران منصوب شد.

پیش از این اسدالله محمدپور به مدت یکسال بر مسند مدیرکلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران تکیه زده بود.

محمدپور چندی پیش با حکم موسوی به سمت مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور مشغول شده است.

قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران صبح یکشنبه 14 اسفندماه با حضور مسئولان سازمان گردشگری و استان مازندران در ساری برگزار شود.