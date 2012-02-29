به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش بعدازظهر امروز در نشست کمیته فنی مدیریت بحران استان اصفهان که در این نشست با حضور مدیریت بحران استانداری اصفهان و سایر اعضای دستگاههای مرتبط، طرح مهار سیلاب ناحیه صنعتی وزیرآباد و شهرک صنعتی خوانسار مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است، تاکید کرد: در صورت وجود طرحهای مطالعاتی، مشکلی در مورد آنچه امروز در سپاهان شهر و بارندگیهای مرتبط با آن وجود دارد، به وجود نمیآید.
وی با بیان اینکه در نشستهایی مانند نشست اختصاصی امروز، دستگاههای مختلف ذیربط، کارشناسان خبره خود را وارد میدان میکنند، اضافه کرد: در مورد مشکلات شهرکهای صنعتی استان اصفهان و هدایت سیلابها به بیرون از محدوده این مراکز، با وجود طرحهای مطالعاتی از تخریب و مشکلات بعدی آن جلوگیری میکنیم.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان ادامه داد: برپایی مراسم طرحهای مطالعاتی بهترین فرصت برای ایجاد دید آیندهنگری برای مشاوران بالادست و پاییندست در بحث مهار سیل و آبهای سطحی است.
وی ادامه داد: در چنین طرحهایی که با مشاوره کارشناسان اختصاصی هر رشته مورد برسی قرار گرفته است، هدف اهمیت دادن به حوزههای پاییندست و نرسیدن خسارت به آنها است.
شیشه فروش با بیان اینکه برپایی ایستگاههای آتشنشانی در شهرکهای صنعتی از اهمیت ویژهای برخوردار است، تصریح کرد: طرحهای مطالعاتی با ایجاد ناظران علمی نیز میتواند در اختیار دستگاههای ذیربط قرار بگیرد.
وی در ادامه صحبتهای خود اشارهای به بهرهبرداریهای بیش از اندازه در مورد سفرهای آب زیرزمینی داشت و افزود: چنین بهرهبرداریهایی سبب نشست برخی از دشتهای استان اصفهان شده است.
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