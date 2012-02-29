بدترین شرایط جوی نیز مانع برگزاری انتخاباتی مطلوب در البرز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی در ششمین جلسه ستاد انتخابات استان البرز که بعد از ظهر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، از هماهنگی های لازم بین کمیته های انتخاباتی و دستگاه های اجرایی کرج و شهرستان های استان البرز تقدیر کرد.



رجبی افزود: با آغاز تبلیغات انتخاباتی در کرج شش نفر انصراف داده اند که دو نفر آنان متعلق به ساوجبلاغ و چهار تن نیز متعلق به کرج است و در حال حاضر 72 نفر در استان البرز که 58 نفر آنان متعلق به کرج و 14 نفر نیز متعلق به ساوجبلاغ هستند، به رقابت می پردازند.



وی یادآور شد: انتخابات در استان البرز سیر طبیعی خود را طی می کند و همه کمیته ها کارهای خود را پیگیری می کنند و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور در استان اندیشیده شده است.



وی همچنین از تمهیدات موردنیاز مانند وسیله نقلیه، نیروی انسانی در شعب اخذ رأی که در روستاها ی استان البرز قرار دارد خبر داد و تأکید کرد؛ حتی در شرایط بارش سنگین برف و باران برگزاری انتخابات در سراسر استان البرز باید به بهترین نحو انجام شود.

رجبی تاکید کرد: برگزاری انتخابات در سراسر استان البرز حتی در دورترین روستاها باید به بهترین نحو برگزار شود.



رئیس ستاد انتخابات استان البرز در این جلسه خواستار همکاری و تعامل بیشتر کمیته فناوری های اطلاعات شد و همچنین تاکید کرد که با تخلفات انتخاباتی برخورد قضایی خواهد شد.