به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی ریاست هیئت اسکواش این استان با حضور بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، فقیر دبیر فدراسیون اسکواش، اعضای مجمع و مدیران ستادی اداره کل در سالن آمفی تئاتر برگزار شد که در پایان بهارک شینا که پیش از این سرپرستی هیئت اسکواش استان البرز را برعهده داشت با کسب 13 رای از مجموع 14 رای ماخوذه به عنوان اولین رئیس هیئت اسکواش استان البرز معرفی شد و به مدت چهار سال ریاست هیئت اسکواش را بر عهده گرفت.



حضور تنیسورهای ساوجبلاغ در اردوی تیم ملی



دو تن از تنیسورهای ساوجبلاغ اردوی تیم ملی پینگ پنگ بانوان راه یافتند.



اردوی تیم ملی پینگ پنگ بانوان با مربیگری لیموچی و سرپرست رحیمی در آکادمی تهران در حال برگزاری است که دو نفر از بانوان تنیسور ساوجبلاغ به نامهای مریم معظمی و فاطمه جمالی فر در رده ی سنی نوجوانان در این اردو حاضر هستند.



در خرداد ماه سال 90 فاطمه جمالی فر در مسابقات نوجوانان ایران مقام دوم را کسب کرد و مریم معظمی در مهر ماه سال 90 موفق شد در لیگ برتر جوانان ایران مقام ششم را به خود اختصاص دهد و به اردوی تیم ملی راه یابند.



کاراته کا نظرآبادی ملی پوش شد



مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.



این دوره از مسابقات به صورت آزاد و در رده ی سنی نوجوانان، جوانان و امید و با حضور50 کاراته کا برگزار شد که از

شهرستان نظرآباد 9 ورزشکار به سرپرستی شریفی مقابل حریفان به میدان رفتند که در پایان مریم خیامدار در وزن 54 کیلو بر روی سکوی نخست ایستاد و به اردوی تیم ملی راه یافت.



قهرمانی تکواندو البرز در لیگ دسته یک و پومسه کشور



تکواندو البرز در لیگ دسته یک باشگاههای کشور و لیگ پومسه بانوان قهرمان شد.



تیم تکواندو سایپای البرز در لیگ دسته یک باشگاههای کشور و نیز تیم هیئت تکواندو استان البرز در لیگ پومسه بانوان کشور توانستند کاپ قهرمانی را از آن خود کنند و قهرمان این دوره از مسابقات شوند.



اطلاعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت بیماریهای خاص استان البرز



اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در نظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت بیماریهای خاص را برگزار کند لذا بدینوسیله از علاقمندان و داوطلبان برای کاندیداتوری ریاست هیئت دعوت بعمل می آید.