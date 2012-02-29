به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازسپاه نیوز؛ سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به تلاش رسانه های بیگانه و معاند نظام برای القای جانب داری سپاه از برخی جناح ها و نامزدهای انتخاباتی مجلس نهم اظهار داشت: این را بسیار کوچک می دانیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را در دایره تنگ و محدود برخی جناح‌ها و جریانات سیاسی تعریف کند، بنابراین اظهار نظر برخی منتسبین به سپاه در بحث انتخابات صرفاً نظر شخصی آنها بوده و ارتباطی به مواضع و سیاست های رسمی سپاه ندارد.

وی موضع و خط مشی سپاه در بحث انتخاب را مشتمل بر دو استراتژی تعریف کرد و ادامه داد: در استراتژی اول سپاه همواره پای بند به تدابیر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر عدم ورود به جریانات و دسته بندی های سیاسی حاضر در صحنه انتخابات های مختلف بوده است.

شریف افزود: مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و سپاه همواره بر آن است تا با فراهم کردن بستر امن، زمینه های حضور و مشارکت حداکثری، گسترده و با نشاط مردم در رأی گیری های مختلف برای انتخاب نمایندگانی توانمند، متدین، انقلابی، ولایتمدار و تشکیل مجلسی کارآمد و قوی را فراهم آورد.

وی تراز و شأن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم شأن انقلاب و دستاوردهای آن ذکر کرد و یادآور شد: استراتژی دوم سپاه در انتخابات خنثی کردن نقشه ها و طراحی های دشمن علیه امنیت و ثبات کشور است به نحوی که در این راستا کمک به تضمین و تأمین امنیت انتخابات و همکاری با سایر نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی از اولویت خاصی برخوردار است.

شریف با اشاره به اهمیت نهادینه سازی گفتمان رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر حضور حداکثری و شاداب مردم در انتخابات و رأی به نامزدهای صالح ادامه داد: توجه به این استراتژی تضمین کننده اقتدار و امنیت ملی کشور خواهد بود چرا که حضور گسترده و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رأی می تواند استراتژی تهدید و تحریم دشمنان را خنثی و میرا نموده و آنان را به عقب نشینی از مواضع خصمانه خود وادار کند.

وی با اشاره به هجمه های سنگین و عملیات روانی رسانه های دشمنان انقلاب در زمینه انتخابات گفت: تجربه نشان داده است هر موقع دشمنان به صورت پر حجم، هدفمند و سازمان یافته مردم را از حضور در صحنه و موضوعاتی که مخالف با روند رشد و پیشرفت انقلاب است منع می کنند، دقیقاً واکنش بالعکس و پاسخ قاطع و کوبنده ای دریافت کرده اند که این امر را در سالیان گذشته بطور مکرر دیده ایم.

مسئول روابط عمومی کل سپاه در پایان حضور پر شور، شاداب و متراکم مردم در انتخابات روز جمعه را سیلی سخت به صورت جبهه استکبار توصیف کرد و گفت: علیرغم تبلیغات گسترده و چند ماهه اخیر رسانه های معاند برای دلسرد کردن مردم غیور ایران اسلامی برای شرکت در انتخابات روز 12 اسفندماه یقیناً با هدایت الهی دنیا شاهد حضور گسترده و دشمن شکن ملت سرافراز و انقلابی ایران پای صندوق های رأی خواهد بود به نحوی که دشمنان و ایادی منفور آنان بار دیگر برابر هوشیاری، بصیرت، ولایتمداری و عزم و اراده راسخ مردم ما در دفاع از آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی احساس حقارت و زبونی خواهد کرد.