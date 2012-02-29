مردم شیراز به جبهه اصولگرا لبیک گفتند

به گزارش خبرنگارمهر، در آخرین ساعات مجاز تبلیغات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شور و حرارت خاصی در گوشه و کنار شیراز حاکم است که در این میان محله دروازه کازرون شیراز و سالن ورزشی شهید آیت الله دستغیب محلی شد برای کنار هم قرار گرفتن جبهه متحد اصولگرایان شیراز با ورزشکاران و مردم این شهر .

طبق اعلام قبلی جبهه متحد، بعد از ظهر چهارشنبه تجمع بزرگ اصولگرایان شیراز در محل سالن ورزشی شهید آیت الله دستغیب شیراز برگزار شد که البته قبل از ورود به سالن هر کس توقع حضور در جلسه ای خسته کننده با سخنرانان فراوان را داشت؛ اما وضعیت سالن محل تجمع با تمامی محافل سیاسی تفاوت داشت زیرا از هر گروه و شخصیتی برای حضور در تجمع اصولگرایان در سالن حضور داشتند و مهمتر از همه حضور جوانان ورزشکار به خصوص ورزش های رزمی استان بود.

قرار بود برنامه ساعت 15 آغاز شود که به دلیل تجمع بیش از حد مردم و ورزشکاران برنامه با یک ساعت تاخیر آغاز شد و حتی اعضای جبهه متحد اصولگرایان شیراز نیز در ترافیک خیابان های اطراف ورزشگاه گرفتار شدند.

سکوهای تماشاگران به بخش های مختلف تقسیم شده بود و طرفداران هر کدام از چهار نامزد جبهه اصولگرا بخشی از سالن را به خود اختصاص داده بودن و با استفاده از تصاویر کاندیدا های خود شور و نشاط خاصی را به سالن بخشیدند.

ولایتمداران وکالت مردم شیراز را بر عهده می گیرند

اولین سخنران این تجمع، دبیر جبهه متحد اصولگرایان استان فارس بود که پس از چندین بار درخواست صلوات موفق شد سالن را ساکت کند و با تاکید بر حضور حداکثری مردم شیراز در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: اولویت اول حضور مردم در پای صندوق هیای رای است که در این راستا مردم همکاری لازم را خواهند کرد.

ابراهیم شعرا تصریح کرد: جمعه 12 اسفند ماه شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات هستیم که به طور حتم ولایتمداران را به عنوان وکیل خود راهی مجلس شورای اسلامی خواهند کرد.

وی تصریح کرد: ملت فارس و شیراز در روز انتخابات همچون سیلی خروشان در صحنه حاضر خواهند شد تا جواب یاوه گویان و دشمنان را بدهند و در این راستا افراد متعهد و ولایتمدار را انتخاب خواهند کرد.

سخنان دبیر جبهه متحد اصولگرا بارها توسط شعارهای مختلف طرفداران قطع شد تا اینکه نوبت به عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان فارس رسید تا با بیان اینکه انتخابات به جشنی ملی تبدلی خواهد شد بر حضور حد اکثری مردم تاکید کند.

حجت الاسلام محمد خرسند افزود: دشمنانی که حیات انقلاب برای آنان خوشایند نیست با استفاده از رسانه های خود به سمت تحریم انتخابات حرکت می کنند که این روش آنها از همان روز اول شکست خورده بود.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان فارس افزود: پیام دوم انتخابات حضور و مشخص کردن افرادی مناسب برای حضور در مجلس نهم است.

وی تاکید کرد: مجلس باید صالح، سالم و قوی باشد که برای داشتن چنین مجلسی همگان وظیفه دارند اصلح ترین را انتخاب کنند.

حجت الاسلام خرسند تصریح کرد: همگان باید هوشیار باشند تا دشمنان نتوانند بعد از انتخابات فتنه انگیز شوند.

تبلیغات داوطلبین دیگر پشت درهای محل تجمع اصولگرایان

اما به غیر از داخل سالن تجمع، پشت درب اصلی ورزشگاه شهید دستغیب شیراز نیز جنجالی به پا بود و جوانان با در دست داشتن پوستر و تراک های کاندیدا های مختلف از این فرصت به دست آمده استفاده کردند.

مردمی که از سالن خارج می شدند به محض خارج شدن از ورزشگاه با تجمعی از طرفداران کاندیداهای دیگر مواجه می شدند و در یک چشم بر هم زدن بیش از 20 تا 30 برگه تبلیغاتی را در دستان خود می دیدند.