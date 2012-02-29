رسانه های مازندران در نشاط انتخاباتی نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی عصر چهارشنبه در جلسه شورای روابط عمومی مازندران افزود: نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردم در انتخابات برگزاری انتخابات سالم و قانونمند، انکار ناپذیر است.

وی برگزاری انتخابات در کشور را مظهر اقتدار نظام اسلامی دانست و اظهار داشت: بدون شک اقشار مختلف مردم با حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همانند گذشته تمامی توطئه های و دسایس سازمان یافته دشمنان علیه انقلاب اسلامی را خنثی خواهند کرد.

رئیس اداره روابط عمومی و بین الملل استانداری مازندران، برگزاری همه ساله یک انتخابات در کشور را نمونه عینی حاکمیت مردم سالاری دینی در نظام اسلامی توصیف کرد و گفت: مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در انتخابات آتی، علاوه بر تجدید عهده دوباره با آرمان های انقلاب اسلامی ، نشان از تبعیت محض آنان از ولایت فقیه است.

وی افزود: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک فریضه سیاسی است بلکه یک فریضه دینی و الهی نیز محسوب می شود.

رستم علی گفت: مردم با بصیرت ایران اسلامی برای اینکه بتوانند در سرنوشت خود و کشورشان سهیم باشند باید در انتخابات آتی شرکت کنند.

در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دو میلیون و 320 هزار نفر از مردم مازندران واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد 151 هزار نفر رای اولی هستند.

81 داوطلب نمایندگی برای رقابت جهت دستیبابی به 12 کرسی 9 حوزه انتخابیه استان در مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.