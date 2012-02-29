برگزاری نشست فوق العاده عربی درباره قدس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "حمزه منصور" در نامه ای به عبدالله دوم پادشاه اردن نوشت : از شما می خواهیم که تحرکات عربی، اسلامی و بین المللی را در راستای حمایت از مسجد الاقصی رهبری کنید.

دبیر کل حزب جبهه العمل الاسلامی اردن افزود: از شما می خواهیم که درخواست برگزاری نشست فوق العاده عربی برای حمایت از مسجد الاقصی، مقدسات اسلامی و مسیحی بیت المقدس را مطرح کنید.

منصور بیان کرد: صهیونیستها و شهرک نشینان افراطی اخیرا با سوء استفاده از شرایط موجود جهان عرب فعالیتهای خود را علیه مسجد الاقصی برای یهودی سازی آن تشدید کرده اند.

شایان ذکر است که صهیونیستها علاوه بر ادامه شهرک سازی، در سایه ضعف و انفعال رژیمهای عربی و همراهی آنها با سیاستهای خصمانه غربی ها ، اقدامات هتاکانه خود در مسجد الاقصی را افزایش داده اند.