انتخابات در تثبیت موقعیت استراتژیک ایران در منطقه تاثیرگذار است

اصغر قائدیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به توطئه‌ها و تحریم‌های روزافزون دشمن نسبت به جمهوری اسلامی مردم ما نیز وظیفه بیشتری برای حضور در صحنه‌های مختلف احساس می‌کنند.

وی افزود: مردم باید با هوشیاری کامل نسبت به توطئه‌های دشمن در انتخابات شرکت کنند و به این نکته توجه داشته باشند که دیگر کشورهای اسلامی منتظرند تا ببینند مردم در این انتخابات چگونه شرکت می‌کنند.

فرماندار سمیرم از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های یک نماینده شایسته را ولایی بودن دانست و تاکید کرد: شجاعت، دشمن‌شناسی، زمان‌شناسی، مردمی بودن و ساده‌زیست بودن از جمله ویژگی‌های یک نماینده اصلح است.

وی اضافه کرد: البته اصلح بودن یک نماینده به این معنا نیست که هیچ ویژگی منفی نداشته باشد بلکه هر نماینده‌ای لازم است مجموعه‌ای از خصویت‌های یک نماینده شایسته با معدل خوب را داشته باشد.

