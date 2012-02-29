تساوی ایران برابر قطر و صعود دو تیم به مرحله بعد/ روز خوب اشکان دژاگه

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2014 از ساعت 17 امروز به قضاوت روشن ایرماتوف در ورزشگاه آزادی برابر قطر آغاز شد که در پایان دو تیم به تساوی 2 بر 2 دست یافتند.

در این دیدار که در حضور بیش از50 هزار تماشاگر برگزار شد تیم ملی فوتبال کشورمان با ترکیب مهدی رحمتی، هادی عقیلی، جلال حسینی، مهرداد پولادی، خسرو حیدری(حسین ماهینی)، جواد نکونام(کاپیتان)، پژمان نوری، علی کریمی، محمدرضا خلعتبری(محمد نوری)، اشکان دژآگه و محمد قاضی(کریم انصاریفرد) به مصاف قطر رفت و در همان دقایق ابتدایی بازی توسط اشکان دژاگه در دقیقه 5 به گل برتری دست پیدا کرد.

دژآگه که نخستین بازی ملی اش برای ایران را پشت سرگذاشت پس از آنکه با استقبال تماشاگران مواجه شد در دقیقه 5 روی ارسال مهرداد پولادی از جناح چپ با ضربه سر دروازه تیم ملی قطر را باز کرد تا نخستین گل ملی اش را به ثمر برساند. اما این گل زیاد دوام نداشت و در دقیقه 9 رحمتی روی مهاجم قطر مرتکب خطای پنالتی شد که "خلفان ابراهیم" این ضربه را به گل تساوی تبدیل کرد.

در نیمه دوم بازهم این تیم ملی ایران و البته اشکان دژآگه بود که در دقیقه 58 روی یک ضربه ایستگاهی زیبا دروازه قطر را باز کرد تا تیم ایران از حریف خود پیش بیفتد اما این پایان کار نبود و تیم ملی فوتبال قطر که برای صعود به مرحله بعد به کسب یک امتیاز نیاز داشت در دقیقه 85 توسط "محمد کاسوال" به گل تساوی دست یافت تا به همراه ایران به مرحله بعد صعود کند.

در پایان رقابتهای این گروه تیم ملی فوتبال ایران با 12 امتیاز راهی مرحله بعد شد و تیم ملی فوتبال قطر نیز با 10 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد. بحرین با وجود زدن 10 گل به اندونزی از دور رقابتها حذف شدند.