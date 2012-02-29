آخرین اخبارانتخاباتی کرج/ 56 کاندیدا رقابت های انتخاباتی را ادامه می دهند

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی ایران نژاد در نشست مطبوعاتی خود که بعد از ظهر چهارشنبه و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، در خصوص آخرین اخبار و وقایع انتخاباتی حوزه انتخابیه کرج گفت: تا این لحظه از روزشمار انتخاباتی کرج، شش نفر از دور رقابت های انتخاباتی کناره گرفته و در مجموع 56 کاندیدا که 49 نفر مرد 7 نفر آنها زن هستند، در این حوزه به رقابت خواهند پرداخت.

وی گفت: در این حوزه انتخابیه 746 شعبه اخذ رای خواهیم داشت که ازاین تعداد، 707 شعبه ثابت و 39 شعبه سیار خواهد بود.

وی افزود: 689 شعبه شهری و 57 شعبه روستائی بوده و 153 شعبه ویژه خواهران نیز در شهرستان خواهیم داشت.

ایران نژاد تصریح کرد: بنا به قانون هر کاندیدا می تواند به تعداد شعب اخذ رای نماینده در شعب اخذ رای داشته باشند اما در شهرهائی مثل کرج که دو نماینده در مجلس دارد به ازای هر دو صندوق یک نماینده خواهند داشت، بنابراین کاندیداهای کرج می توانند 376 نماینده در شعب اخذ رای داشته باشند.

وی تاکید کرد: علاوه بر مسئولان اجرائی امر انتخابات، سه نفر ناظر، یک نفر نماینده کاندیدا و سه نفر از نیروی انتظامی و همچنین یک نفر نماینده فرماندار نیز حضور خواهند داشت، وعلاوه بر این تعداد 300 نفر نیز به صورت نا محسوس روند برگزاری انتخابات را کنترل خواهند کرد.

فرماندار تصریح کرد: فضای تبلیغاتی انتخابات کرج مطلوب بوده و تخلف های کمرنگی که در چند روز نخست تبلیغات صورت گرفت نیز با تذکر و برخورد مسئولان کنترل شده و فضائی سالم برای تبلیغات انتخاباتی در کرج شاهد هستیم وساعت 8 صبح روز پنجشنبه روند تبلیغات کاندیداها خاتمه می یابد.

وی گفت: نماینده های کاندیداها می توانند تا آخرین لحظات شمارش آرا در شعب حضور داشته باشند.

وی افزود: خبرنگاران و اصحاب رسانه تا پایان رای گیری در شعب حضور دارند.