حجت‌الاسلام مهدی مستأجران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید هم‌تراز با معیار‌های باشند، اظهار داشت: این افراد نباید با اتکای به کانون‌های قدرت و ثروت به مجلس وارد باشند و اصول کلی انقلاب را نادیده بگیرند.

وی با اشاره به اینکه همراهی تمامی نمایندگان مجلس با مردم و به ویژه اقشار محروم جامعه امری ضروری است، ادامه داد: کاهش و ساماندهی مشکلات مردم باید در صدر برنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد و این افراد باید با پیروی از عدالت و ولایت فقیه درمجلس قدم بگذارند.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان تصریح کرد: دشمنان ایران و اسلام بدانند که توطئه‌ها و اقداماتشان بر علیه ایران نه تنها انتخابات را به چالش نمی‌کشاند بلکه اراده ملت را برای حضور در انتخابات افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه رأی مردم در صندوق‌های رأی همانند پتکی بر سر دشمنان است، ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران هر سال ارزشمند‌تر می‌شود و عیار و ارزش این انقلاب با حضور مردم در تمامی صحنه‌ها افزون‌تر می‌شود.

مستأجران تاکید کرد: نمایندگان باید با ورود به مجلس قانون را نسبت به موارد مورد نیاز اعمال کنند.

