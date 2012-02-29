به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان پس از تساوی دو بر دو عصر چهارشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل قطر با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه با وجود اینکه پیش از این صعود تیم ملی فوتبال کشورمان قطعی شده بود تیم ملی بازی خوبی را به نمایش گذاشت و در این بازی کی روش یک سری بازیکنان جوان را مورد استفاده قرار داد که عملکرد خوبی داشتند.

وی با تاکید بر اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان بر قطر تسلط داشت گفت: در این بازی با قطر کنار نیامدیم و همانطور که دیدید تا دقایق پایانی از این تیم پیش بودیم. اصلا مربی ای چون کی روش کنار آمدن بلد نیست.

وی با تاکید بر اینکه برای تیم ملی فوتبال کشورمان تفاوت نمی کرد قطر صعود کند یا بحرین گفت: خیلی بر جریان بازی مسلط بودیم و می توانستیم قطر را شکست دهیم اما روی یک اتفاق گل تساوی را خوردیم.

خبرنگاری از کفاشیان سئوال کرد با وزیر ورزش در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال حرف نزدید که کفاشیان با خنده گفت: نه، در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال هیچ صحبتی نداشتیم.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در واکنش به اطلاعیه ای که امروز از سوی سازمان بازرسی کل کشور در مورد ممانعت از حضور بازنشسته ها در انتخابات فدراسیون فوتبال منتشر شده بود گفت: چندین بار در این خصوص صحبت کردم حتی امروز اطلاعیه ای صادر کردیم مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال با دیگر فدراسیونها فرق می کند. فدراسیون های ورزشی یک مجموعه عمومی غیردولتی هستند اما فدراسیون فوتبال یک نهاد غیردولتی است و عمومی به شمار نمی آید ما ردیف بودجه مشخصی در بودجه مصوب دولت نداریم و کمک مالی خاصی از دولت نمی گیریم اگر هم کمک های اصلی دولت به فدراسیون می شود برای کمک به تیم های ملی آن هم در رده پایه است.

کفاشیان در این خصوص افزود: ما در فوتبال خدماتی داریم به نام تیم های ملی که دولت هزینه های آن را تامین می کند و همانطور که گفتم کمک هایی که دولت به ما می کند صرف تیم های پایه می شود چرا که تیم ملی بزرگسالان خود درآمدزاست و نیازی به این کمک ها ندارد. ما کمک هایی که از دولت می گیریم را صرف تیم های پایه کرده و صرف ساخت و ساز و مسائلی دیگر می کنیم.

کفاشیان ضمن تاکید بر اینکه قانون ممانعت از حضور بازنشسته ها در فدراسیونهای ورزشی شامل اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز نمی شود در خصوص اینکه چرا بهروز منتقمی هنوز برای نایب رئیسی فدراسیون فوتبال برنامه ای ارائه نکرده است گفت: آقای منتقمی نیز به زودی برنامه های خود را به ما خواهد داد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تمایل دارید در مناظره کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال در برنامه 90 شرکت کنید گفت: برای من فرقی نمی کند که این برنامه انجام شود اما بهتر است در روزهای منتهی به انتخابات چنین برنامه ای برگزار نشود چرا که همه از کاندیداها شناخت دارند و برنامه های آنها را می دانند.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا همچنان در فدراسیون فوتبال خواهید ماند با خنده گفت: فعلا هستیم و در فدراسیون می مانیم!