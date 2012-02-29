درخواست جبهه متحد اصول گرایان استان بوشهر برای حضور در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه جبهه متحد اصول گرایان استان بوشهر آمده است: انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین عرصه‌های حضور تمام عیار مردم مسلمان کشورمان در به نمایش گذاشتن مردم سالاری دینی است که می‌تواند الگویی کارآمد برای جوامع اسلامی و پاسخی دندان شکن به سردمداران دنیای لیبرال دمکراسی باشد که با عوام فریبی سنگ دمکراسی خواهی را به سینه می زنند.

این بیانیه می‌افزاید: استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی که موج توفنده بیداری اسلامی در منطقه و جنبش ضد سرمایه داری دردرون جوامع خود را شاهد ند، به خوبی دریافته‌اند که الگو و امید آینده جهان اسلام و مستضعفین عالم ،نظام مقتدر ایران اسلامی است، لذا همچون سه دهه گذشته با سیاه نمایی و پاشیدن بذر یأس و نامیدی در صدد جلوگیری ازحضور پر شور مردم در پای صندوق های رأی هستند، غافل از اینکه امت مسلمانا یران هر گز این نسخه های غیر شفابخش استکبارجهانی را مورد توجه قرارنداده و وصیتنامه امام راحل عظیم الشأن و توصیه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) را برای حضور یکپارچه و پرشور در عرصه های سرنوشت ساز وتقویت کننده نظام اسلامی نصب العین خود قرار میدهد .

در ادامه این بیانیه آمده است: جبهه متحداصولگرایان استان بوشهر ضمن قدردانی از مردم متدین و ولایت مدار استان بوشهر به خاطر حضور در عرصه های مختلف تقویت نظام اسلامی ،انتظار دارد بابینشی نشأت گرفته از پیشینه ی غنی فرهنگی و سیاسی این دیار ، بار دیگر باحضور پر شکوه خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آمادگی و توان استکبار ستیزی خود را به منصه ظهور برسانند.