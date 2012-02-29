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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

در اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آماده دریافت گزارش‌های مردمی است

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آماده دریافت گزارش‌های مردمی است

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی اطلاعیه ای آمادگی خود را جهت دریافت گزارش‌های مردمی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی اطلاعیه ای آمادگی خودرا جهت دریافت گزارش‌های مردمی اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرخ زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اهمیت نظارت بر انتخابات و نقش تعیین کننده گزارش‌های مردمی در حفظ سلامت انتخابات و صیانت از آرای ملت، بدین وسیله هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را جهت دریافت گزارش‌ها، نظرات، پیشنهادها و انتقادات عموم مردم از طرق زیر اعلام می‌نماید:

1. شماره تلفن‌های 3-64363531

2. تلفن گویا به شماره 66401012 جهت دریافت پیام‌های صوتی و نمابر

3. پست الکترونیکی به آدرس: info@shora-gc.ir

4. آدرس پستی: تهران، خیابان امام خمینی(ره)، روبه روی دانشگاه افسری امام علی(ع)، خیابان فلسطین جنوبی، شورای نگهبان

کد مطلب 1547612

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