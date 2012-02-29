به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زمانی بعدازظهر چهارشنبه در نشست کمیته فنی مدیریت بحران استان اصفهان افزود: از تعداد بالغ بر 70 شهرک و ناحیه صنعتی استان اصفهان، 48 شهرک دارای مطالعات دفع آب‌های سطحی بوده و از این طرح‌ها تعداد 29 مورد اجرا شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری تعداد چهار طرح دفع آب‌های سطحی اجرا شده و سه مورد نیز در حال اجرا است.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه توسعه شهرک صنعتی اردستان، شهرک صنعتی نجف‌آباد دو و همچنین ناحیه صنعتی دهسرخ، نواحی در حال اجرای طرح دفع آب‌های سطحی هستند، تصریح کرد: از ابتدای تشکیل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی تاکنون با هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، طرح‌های توسعه‌ای استان به صورت پایدار و ایمن در حال اجرا شدن است.

وی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان برای ارتقا وضعیت ایمنی و پیشگیری از حوادث و اطفای حریق در نواحی و شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، اقدام به ایجاد کارگروه ایمنی و پیشگیری از حوادث و مدیریت بحران در شرکت شهرک‌های صنعتی و کمیته‌های پیشگیری از حوادث و امداد در سه شهرک صنعتی رازی، سگزی و موچه‌خورت کرده است.

زمانی در ارتباط با سایر شهرک‌های صنعتی موجود در سطح استان اصفهان و ایجاد کارگروه ایمنی و پیشگیری با بیان اینکه این اقدامات با توجه به اولویت‌بندی‌های مدیریتی انجام شده است، تاکید کرد: برای سایر شرکت‌های صنعتی نیز در آینده برنامه‌ریزی‌ انجام می‌شود.



