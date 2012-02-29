منصور گلناری در گفتگو با خبرنگار مهردرباره مطلب توهین آمیزی که به جامعه خبری اصفهان در یکی از پایگاههای خبری این شهر درج شده بود، اظهار داشت: بر حسب اتفاق در یکی از پایگاههای خبری مطلبی را دیدم که از جهات مختلف سبب نگرانی و تأسف جامعه خبری شد.
وی با بیان اینکه هر قشر و حرفهای در مسائل داخلی خود دارای نقص و مشکلاتی است و هیچ جامعه و تشکلی نیست که بدون مشکلات باشد، تصریح کرد: اما طرح موضوعات و انتقادها باید سوار بر مرکب اخلاق باشد و شرع، عرف و اخلاق اصولی هستند که باید در بیان انتقادها و مشکلات آنها را رعایت کرد.
دبیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان افزود: در صورتیکه این موارد در انتشار مطلبی رعایت نشود، تشویش اذهان و نشر اکاذیب را به دنبال دارد و مطلبی که در این سایت خبری در مورد جامعه خبری اصفهان آورده شده است نیز به دور از اخلاق و انسانیت و فعالیت حرفهای بوده است.
وی ادامه داد: در بخشی از این مطلب موهن به یکی از همکاران جامعه خبر که در قید حیات نیستند توهینهای بسیاری وارد شده، غافل از اینکه نویسنده از خدمات خیرخواهانهای که ایشان در طول حیات خود انجام دادهاند، بی خبر است.
گلناری اضافه کرد: نویسنده این مطلب بسیار کم سن و سالتر از آن است که بتواند در مورد چنین شخصیتی که عمر خود را در مشارکت در کارهای عامالمنفعه صرف کرد، اظهار نظر کند.
وی با بیان اینکه در درج مطالب در رسانههای خبری اصولی را باید رعایت کنیم، تاکید کرد: نخستین اصل در انتشار مطلب عفت کلام است که در این مطلب به هیچ وجه رعایت نشده است، البته که در هر حرفهای معایبی نیز وجود دارد، اما به کسی اجازه نمیدهیم که در یک سایت خبری که مخاطب چندانی هم ندارد این گونه با حیثیت افراد بازی شود.
دبیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان بیان داشت: در بخشی از این مطلب توهین آمیز آمده است که خبرنگاران خانهای برای خود ساختهاند و کسی را به درون آن راه نمیدهند، حال باید گفت: خانه مطبوعات اصفهان با داشتن 250 عضو کسی را به درون خود راه نمیدهد.
وی ادامه داد: وارد کردن هجمه به خانه مطبوعات به عنوان تشکلی که بر اساس قانون تشکیل شده و هر دو سال یک بار انتخابات آزادانه برگزار میکند، دور از اخلاق و انصاف است.
گلناری تصریح کرد: امروز جلسه فوقالعادهای با هیئت مدیره خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان برگزار میشود و نسبت به انتشار چنین مطلبی به مراجع قانونی شکایت میشود.
وی یادآور شد: جامعه خبری اصفهان از بسیاری از لحاظ دچار نقصها و ایراداتی است، اما قرار نیست آبرو و حیثیت افراد بازیچه دست دیگران قرار گیرد.
به گزارش مهر، یکی از سایتهای خبری اصفهان روز گذشته در مطلبی با عنوان " اصحاب السر و ته " مطالب توهین آمیزی نسبت به جامعه خبری اصفهان درج کرده بود که واکنش و اعتراض خبرنگاران و اعضای خانه مطبوعات استان اصفهان را به دنبال داشت.
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