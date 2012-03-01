اسکار بالاخره نصیب ایران هم شد/ بلاتکلیفی اکران فیلم های نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در هفته دوم اسفند ماه سال 90 با اخباری چون اسکار 2012، خداحافظی با سینماگران، مشخص نشدن فیلم های اکران نوروزی 91، اکران "ساخت ایران"، پایان فیلمبرداری "استرداد" در مسکو، آغاز پیش تولید فیلم جدید علیرضا امینی، دو فیلم سه پروانه نمایش گرفتند و... روبرو بود.

سینمای ایران برای اولین بار صاحب مجسمه اسکار شد. این اتفاق نادری بود که افتاد. البته برای فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی این اتفاق غیر قابل پیش بینی نبود. زیرا در یک سال گذشته ین فیلم در بیشترین جشنواره های الف دنیا جوایز متعددی را از آن خود کرده است. به همین دلیل دور از ذهن نبود که این کارگردان هنرمند بتواند اینبار مجسمه اسکار را به سینمای ایران هدیه دهد.

پس از گرفتن این جایزه توسط فرهادی در سالن کداک تیاتر گفت: من با افتخار این جایزه را به مردم کشورم تقدیم می‌کنم. مردمی که به همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام می‌گذارند و با کسی دشمنی ندارند.

در این مراسم پیمان معادی، لیلا حاتمی، محمود کلاری و سارینا فرهادی نیز حضور داشتند. پس از اهدای این جایزه روز دوشنبه و سه شنبه 8 و 9 اسفند ماه مطبوعات و خبرگزاریها گفتگو و یادداشتهایی را از هنرمندان عرصه های مختلف در تبریک به فرهادی منتشر کردند.

- با وجود اینکه به اواسط اسفند ماه تا چند روز دیگر نزدیک می شویم اما هنوز وضعیت فیلم های اکران نوروز 91 مشخص نشده است. این در حالی است که دوستان رد شورای صفی همچنان جلسه های عادی و فوق العاده برگزار می کنند. اما هنوز خروجی نداشته است. البته در این میان نکته جالب این است که برخی از کارگردانان از این فرصت استفاده می کنند و تاکید دارند که به فکر اکران نوروزی هستند! این موضوع باعث می شود که اعضای شورا هر هفته با درخواست های بیشتری روبرو شوند و در این صورت دردسرهایی را در انتخاب به وجود می آورد.

- سریال "ساخت ایران" ساخته محمد حسین لطیفی جمعه 12 اسفند ماه ساعت 10:30 در سینما آزادی نمایش داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این برای اولین بار است که یک سریال نمایش خانگی قبل از توزیع اقدام به نمایش اختصاصی بر پرده سینما کرده است. مراسم افتتاحیه " سریال ساخت ایران " به همت مجموعه گلرنگ پخش، با حضور عوامل رسانه، مدیران و اعضای شرکت گلرنگ پخش برگزار می شود.

سریال لطیفی که پیش از این قرار بود در تاریخ 9 اسفند ماه توزیع شود ، از 14 اسفند در سراسر کشور پخش می شود.





- فیلمبرداری "استرداد" در مسکو به پایان رسید. پایان فیلمبرداری سکانس‌هایی از این فیلم در مسکو به کارگردانی علی غفاری و صدابرداری حسن زاهدی پروژه تولید فیلم "استرداد" وارد مرحله دوم خواهد شد، بنابراین گزارش لوکیشن اصلی فیلمبرداری این فیلم در مسکو اماکن تاریخی چون کاخ کرملین، میدان سرخ، کلیسای اصلی مسکو، پناهگاه 42 بوده است . ساخت ایران" اثری کمدی – اجتماعی است که در خلاصه این داستان آمده است: محسن دزد خرده‌پایی است که روزی از روزها شاهد تصادف اتومبیل با مردی میانسال است. وی کیف مرد مجروح را می‌رباید و تصمیم می‌گیرد با مدارک درون کیف زندگی تازه‌ای برای خود رقم بزند.- فیلمبرداری "استرداد" در مسکو به پایان رسید. پایان فیلمبرداری سکانس‌هایی از این فیلم در مسکو به کارگردانی علی غفاری و صدابرداری حسن زاهدی پروژه تولید فیلم "استرداد" وارد مرحله دوم خواهد شد، بنابراین گزارش لوکیشن اصلی فیلمبرداری این فیلم در مسکو اماکن تاریخی چون کاخ کرملین، میدان سرخ، کلیسای اصلی مسکو، پناهگاه 42 بوده است . دراین سکانس‌ها بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، فرهاد قائمیان، الیسا کاچر، الکساندر ناوانف، منصور چراغی پور، صالح میرزآقایی و ... مقابل دوربین رفته‌اند.

قرار است در مرحله بعدی تولید، سکانس‌های جنگی با اضافه شدن پوریا پورسرخ به پروژه در مناطق شمال کشور فیلمبرداری شود در این بخش برای اولین بار در دریای خزر و بر روی کشتی صحنه هایی از جنگ فیلمبرداری خواهد شد. در حال حضور گروه صحنه و لباس به مدیریت ایرج رامین فر و گروه تولید به مدیریت طهورا ابوالقاسمی در ایران مشغول آماده‌سازی دکور‌ها، لباس‌ها، لوکیشن­ها و ابزار‌های مورد نیاز برای ادامه جریان فیلمبرداری هستند.

پروژه "استرداد" از محصولات بنیاد سینمایی فارابی و به تهیه‌کنندگی محسن‌علی‌اکبری است. این فیلم برای اولین بار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان می‌پردازد. حساسیت‌های فراوان تاریخی که روایت‌های گوناگون مورخان و همچنین خاطرات به جای مانده از آن سال‌ها پیرامون درگیری ناخواسته ایران در جنگ‌جهانی دوم با وجود اعلام بی طرفی سبب شد، زمان طولانی‌ای برای بازنویسی‌های چند‌باره فیلم‌نامه به خود اختصاص داد.

طرح اولیه این فیلمنامه را رضا زاده به نگارش در آورده و علی غفاری در سومین فیلم بلند سینمایی‌اش یکی از دشوارترین فیلمنامه های تاریخی را کارگردانی می‌کند.

.- این هفته پروانه نمایش 13 فیلم صادر شد. که در این میان نام فیلم هایی چون "نارنجی پوش"، "زندگی خصوصی آقا و خانم میم"، "بیتابی بیتا"، "تهران 1500" و... به چشم می خورد. اما این نکته جالب است که فیلم های "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" روح الله حجازی تا کنون به توجه به اخبار شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد دو بار و "نارنجی پوش" داریوش مهرجویی سه بار پروانه گرفته اند.

- فیلم سینمایی "بلکو 9، خروجی 2" به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا امینی وارد پیش تولید شد. هنوز بازیگران این فیلم مشخص نشده اند و به زودی کار کلید می خورد. این فیلم به گفته امنی سومین سه گانه بعد از "هفت دقیقه تا پاییز"و "انتهای خیابان هشتم" است. قرار بود پیش از این شهاب حسینی، ترانه علیدوستی و حامد بهداد در آن بازی کنند.