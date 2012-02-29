به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان عصر چهارشنبه پس از پیروزی یک بر صفر آلومینیوم مقابل نساجی مازندران در جمع خبرنگاران، بیان داشت: تیم ما به علت باخت هفته قبل تحت فشار زیادی قرار داشت و به همین دلیل این بازی برای ما بسیار سخت بود.

وی ادامه داد: با وجود فشارهایی که روی بازیکنان قرار داشت تیم ما در نیمه نخست فوق العاده بازی کرد و می توانستیم سه یا چهار گل به ثمر برسانیم و داور هم می توانست یک پنالتی برای تیم ما اعلام کند.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با اشاره به جنگندگی بازیکنان تیم نساجی در این دیدار، اظهار داشت: تیم نساجی هم در این دیدار خوب بازی کرد اما تیم ما بازی بسیاری بهتری را انجام داد.

میثاقیان با تاکید بر لزوم حمایت مسئولان استان هرمزگان از تیم آلومینیوم، عنوان کرد: در حال حاضر تیم ما در شرایط بسیاری خوبی قرار دارد و مسئولان هم باید کمک کنند تا با رفع مشکلات مالی بازیکنان، تیم آلومینیوم بتواند به راحتی به لیگ برتر صعود کند.

وی با اشاره به استقبال بسیار خوب تماشاگران از بازی های تیم آلومینیوم، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر شور و شعف بسیار خوبی در بندرعباس ایجاد شده و قول می دهم با صعود به لیگ برتر دل تمامی مردم هرمزگان را خوشحال کنیم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در خصوص اخراج دروازه بان این تیم گفت: حرکت مجتبی روشنگر حرفه ای نبود و باید توجه داشته باشد دیگر به این صورت اخراج نشود.