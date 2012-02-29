به گزارش خبرنگار مهر، نشست "ریچارد رورتی و کتاب فلسفه و آینه طبیعت" با حضور شاپور اعتماد بعنوان کارشناس فلسفه، عصر امروز چهارشنبه 10 اسفند در سرای اهل قلم برگزار شد.

مرتضی نوری مترجم کتاب "فلسفه و آینه طبیعت" اثر رورتی در این مراسم به نقد رورتی بر نظریه های معرفت شناسی پرداخت و گفت: رورتی معتقد است معرفت بشری از طریق رویکرد کل‌گرایی قابل تبین است و این طور نیست که ذهن ما آیینه باشد و معرفت انعکاس آن آیینه باشد.

وی افزود: رورتی معتقد است که می‌توانیم مکانیسمهای درونی تعبیه کنیم. اگر نگاه ما به معرفت، کل گرایانه باشد که به معنای مجموعه‌ای ازگزاره‌های منسجم و مرتبط است، به سراغ تبیینهای علی از معرفت که از قرن 17 به بعد شایع بوده نمی رویم.

وی یادآور شد: رورتی معتقد است در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم راسل و هوسرل از اخلاف کانت، ایده های کانت را زنده کردند. این در حالی است که رورتی معتقد بود که با ظهور هگل این روند رو به از بین رفتن بود.

نوری اضافه کرد: کانت قضایای تألیفی و تحلیلی را بیان کرد و نوعی دوگانگی را مطرح ساخت. اما اشخاصی چون رورتی به مدد از کواین این تمایزات را رد کردند. کواین در مقابل معتقد بود که معرفت یک سیستم تام و تمام است و مجموعه گزاره‌ها با یکدیگر ارتباط دارند.

مترجم "فلسفه و آینه طبیعت" تأکید کرد: کوهن می گوید که معرفت مجموعه‌ای از گفتمانها است که هر گفتمانی مجموعه قواعد خاص خود را دارد. رورتی با مدد از کوهن می گوید به زمینه مشترک و خنثی در معرفت شناسی نمی توان رسید.

در ادامه این نشست دکتر سعیده کوکب با اشاره به اینکه کتاب "فلسفه و آینه طبیعت" از مهمترین کتابهای رورتی است گفت: رورتی معقتد است سنت شناخت شناسی که از دوران باستان تا کنون مطرح شده امکان پذیر نیست.

وی افزود: یعنی شناخت واقع امکان پذیر نیست و سؤال از اینکه ما به حقیقت می رسیم یا نه، نه تنها بی پاسخ است بلکه سؤال بی معنایی است.

وی تصریح کرد: رورتی معتقد است که ادوار تاریخی معرفت و دوره های فلسفی در طول تاریخ دارای اتصال نیستند. به عبارت دیگر پارادایمهای معرفتی و فلسفی با یکدیگر متفاوت هستند و اگر مسائلی در هر پارادایم مطرح شده آن مسائل به سبب عواملی غیر معرفتی به وجود آمده‌اند.

کوکب تصریح کرد: رورتی معتقد است شناخت مطرح در دوران باستان و مورد نظر افلاطون شناخت بصری است. افلاطون معتقد است که شناخت باید همگانی باشد و منطبق بر واقعیت باشد.

وی تأکید کرد: رورتی معتقد است مسائل فلسفه جاودانه نیستند بلکه فلاسفه توهم کردند و آن مسائل را جاودانه ساختند. او معتقد است هر پارادایم مسائل خاص خود را دارد و اگر برای نمونه دکارت شرایط عقلی ارسطویی را به ذهنی که خود اختراع کرده سرایت داده دچار اشتباه شده که ذهن مجرد و مستقل از جسم است.

وی یادآور شد: رورتی بر این اساس معتقد است که به جای حل مسائل باید آنها را کنار گذاشت و نوعی دیگر ار رویکرد به جهان را ارائه داد.

کوکب در مورد ترجمه این اثر نیز تصریح کرد: ترجمه این اثر روان و خوب است و سالها بود که در عرصه فلسفه شاهد چنین ترجمه خوبی نبودیم.

به گزارش مهر، کتاب "فلسفه و آینه طبیعت" اثر ریچارد رورتی با ترجمه مرتضی نوری از سوی نشر مرکز منتشر شده است.