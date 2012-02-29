تیم ملی باید پیروزی مقابل قطر را حفظ می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه E مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در حالیکه تا دقیقه 85 با نتیجه 2 بر یک از قطر در ورزشگاه آزادی پیش بود گل تساوی را دریافت کرد.

محمد عباسی در خصوص این دیدار گفت: بازیکنان عملکرد خوبی در دیدار مقابل قطر داشتند و من از این بابت از آنها تشکر می‌کنم با این حال توقع من از این تیم در این دیدار، پیروزی بود. آنها می بایست پیروزی دو بر یک خود را حفظ می کردند.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه اظهار داشت: نگاه ما به تیم ملی فوتبال مثبت است و انشاءلله با حفظ این روند به رقابت های جام جهانی 2014 برزیل صعود کنیم.