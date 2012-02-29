تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه در خبری فوری گزارش دادند انتخابات ریاست جمهوری مصر طی روزهای 23 و 24 می برگزار خواهد شد.



بر اساس این گزارش، کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری مصر، طی روزهای 23 و 24 می برگزار می شود.