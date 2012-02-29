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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۷

خبر فوری/

تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر مشخص شد

تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر مشخص شد

رسانه های عربی لحظاتی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر طی روزهای 23 و 24 می خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه در خبری فوری گزارش دادند انتخابات ریاست جمهوری مصر طی روزهای 23 و 24 می برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری مصر، طی روزهای 23 و 24 می برگزار می شود.

کد مطلب 1547623

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