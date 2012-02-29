مسئولیت خطیر حفظ آرای مردم بر عهده مجریان و ناظران انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت عصر چهارشنبه در همایش مجریان، ناظرین و بازرسین انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی خطاب به مجریان و ناظران انتخاباتی گفت: رای مردم در حکم امانتی مقدس در دستان شما است.

وی ادامه داد: مجریان و ناظران وظیفه دارند ضمن احساس مسئولیت، نهایت دقت و حساسیت را در تمام مراحل رای گیری داشته باشند.

شفقت افزود: مسئله اول در انتخابات 12 اسفند، مشارکت حداکثری مردم و موضوع دوم برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند است.

رییس هیئت نظارت بر انتخابات استان خراسان شمالی نیز در این همایش گفت: انتخابات 12 اسفند امتحان بزرگی برای ملت ایران محسوب می شود.

حجت الاسلام عبدالهی افزود: رسالت و تکلیف یک نظام پویا و کارآمد، استفاده از تمامی ظرفیت های مردم و جامعه برای رسیدن به اهداف عالیه اسلامی است.

وی ادامه داد: مدیران و کارگزاران نظام در طول این سی و سه سال با تکیه بر همین ظرفیت مردمی بحران ها و گردنه های حساس تاریخی را پشت سر گذاشته اند.

عبدالهی گفت: در شرایطی که همه دشمنان نظام و انقلاب تمام ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی خود را برای تحریم و کارشکنی در انتخابات بکار برده اند حضور مردم در روز انتخابات سبب عقب نشینی دشمنان خواهد شد.

وی اظهار داشت: تاثیر مهمتر حضور حداکثری مردم، امیدواری دوستاران انقلاب و دلگرمی خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.