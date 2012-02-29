به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد حسینی در مراسم افتتاح نخستین جشنواره مد و لباس فجر که عصر امروز 10 اسفند ماه در سالن حجاب برگزار شد گفت : بعد از تجربیاتی که در جشنواره های موقت و نمایشگاه دائمی که اکنون در خیابان ولیعصر بر پاست و روزانه صد ها نفر از آن دیدن می کنند به دست آوردیم برای فرهنگ سازی تلاش می کنیم .

وی با بیان این که 2 هزار 780 اثر در بخش های مختلف چادر و مقنعه و مانتو به دبیر خانه جشنواره فرستاده شده است گفت: این میزان استقبال نشان می دهد ایده پردازان اهتمام جدی نسبت به مسئله مدو و لباس ایرانی دارند.

حسینی ادامه داد: امیدواریم وزرات آموزش و پرورش، صدا و سیما و وزارت صنایع و تجارت مصوبات کارگروه مد و لباس را عملیاتی کنند تا آثار آن را در جامعه ببینیم .

وزیر فرهنگ و ارشاد و اسلامی گفت : حجاب اگر از نگاه و باور مسلمان ضرورت دین است از دید انسان نشان حجب حیا و تمکین از آیین و دین است .

وی با اشاره به این که بارزترین تمایز انسان و حیوان ، پوشیدگی و عریانی این و آن است گفت : لباس اگر از جمله نمادهای فرهنگی باشد که هست باید حد و سلیقه و مخاطب را به تبع روز معنا کنیم واگر سر تسلیم بر سر فرهنگ بیگانه فرود آوریم نشانه خود باختگی است چه رسد به تمکین از بی فرهنگی های مهاجم .

حسینی در بخش دیگری از سخنانش گفت : لباس تنها برای پوشاندن و گرم شدن به کار نمی آید ، عمر گران مایه بر آن صرف نمی شود بلکه بخشی از آن به عنوان تجمل و تجلل به حساب می آید .



در ادامه این مراسم کیوان سهرابی دبیر اجرایی نخستین جشنواره مد و لباس فجر گفت : سایت مختص جشنواره فجر را راه اندازی کردیم که تا امروز 1 میلیون 133 هزار نفر بازدید کننده داشته است و این موضوع برای ما نیز غیر منتظره بود .

وی ادامه داد: طراحی سیستم پیام کوتاه برای جامعه مخاطبان و طراحی پوستر و تندیس جشنواره از جمله برنامه های دیگر دبیر خانه جشنواره بود .

سهرابی با بیان این که بیش از 2 هزار 260 مانتو ،چادر و مقنعه به دبیر خانه رسید گفت: به همین منظور فضای رقابتی در این سه حوزه ایجاد کردیم وروش انتخاب اثار به گونه ای بود که 95 درصد آنها به جامعه طراحان تعلق داشت .

نخستین جشنواره مد و لباس فجر حدود 300 مدل چادر و مقنعه را در محل سالن حجاب در معرض دید علاقمندان گذاشته است . همچنین غرفه د ارانی در این نمایشگاه به نمایش چگونگی طراحی ،دوخت و بستن شال و روسری می پردازند .

نمایشگاه این جشنواره از امروز افتتاح شد و تا روز 18 اسفند ماه همه روزه از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر پذیرای علاقمندان است .

