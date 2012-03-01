به گزارش خبرنگار مهر، مرحله برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور چهارشنبه شب با برگزاری دیدارهای معوقه از هفته شانزدهم (سوم مرحله برگشت) به پایان رسید تا این مسابقات از هفته آینده با رقابت تنها چهار تیم و در مرحله پلی‌آف پیگیری شود.

دیدارهای معوقه هفته شانزدهم لیگ والیبال در حالی برگزار شد که هنوز قهرمان مرحله دوره‌ای رقابت‎ها مشخص نشده بود و از همین رو رقابت خودروسازان در این هفته اهمیت زیادی داشت هرچند که هر دو تیم پیکان و سایپا در این هفته شکست خوردند و روند پیروزی‏های متوالی آنها در این هفته قطع شد.

در چارچوب دیدارهای این هفته سایپای صدرنشین در مصاف با پیشگامان کویر یزد متحمل شکست شد این در حالی بود که کسب پیروزی با هر نتیجه‎ای جایگاه این تیم و قهرمانی‏اش در مرحله دوره‎ای را تثبیت می‏کرد. البته شانس به شاگردان فرهاد نفرزاده روی آورد که با وجود باخت در صدر جدول رده‏بندی باقی ماندند و قهرمان این مرحله از رقابت‎ها شدند چون نزدیک‌ترین رقیب سایپا هم در دیگر دیدار تاثیرگذار این هفته متحمل شکست شد.

کاله - پیکان از دیدارهای تعیین کننده هفته شانزدهم بود. بازیکنان پیکان هم تا پیش از این هفته با 2 امتیاز کمتر در رده دوم جدول رده‌بندی قرار داشتند، می‌توانستند با پیروزی در آمل به ارتقا در جدول رده‌بندی امیدوار شوند اما آنها با شکست سنگینی که در این شهر متحمل شدند نه تنها به حفظ صدرنشینی سایپا - با وجود باختی که متحمل شده بود - کمک کردند بلکه خود نیز از جایگاه دومی یک پله نزول کردند.

در دیگر دیدارهای معوقه هفته شانزده مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های گیتی پسند و باریج اسانس حریفان خود را با اقتدار شکست دادند. شهرداری تبریز و هاوش گنبد هم نتیجه یک گیم را به حریفان خود واگذار کردند اما در نهایت پیروز شدند.

نتیجه دیدارهای معوقه هفته شانزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* مناطق نفت خیز جنوب یک - شهرداری تبریز 3

* کاله آمل 3 - پیکان تهران صفر

* گیتی پسند اصفهان 3- نوین کشاورز تهران صفر

* کرمان صفر - باریج اسانس کاشان 3

* میزان خراسان یک - هاوش گنبد 3

* پیشگامان کویر یزد 3- سایپا البرز صفر

در چارچوب این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دیدار تیم‎های شهرداری ارومیه و آلومینیوم المهدی بندرعباس هم به دلیل اختصاص یافتن محل برگزاری این دیدار به برنامه انتخابات برگزار نشد. البته طبق توافق مسئولان تیم‏های شهرداری ارومیه و آلومینیوم المهدی بندرعباس این دیدار برگزار نمی‏شود چراکه نتیجه آن تاثیری در جایگاه چهارمی و دوازدهمی این دو تیم نداشت.

با انجام دیدارهای معوقه هفته شانزدهم، مرحله دوره‌ای (رفت و برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به پایان رسید. در پایان این رقابت‌ها و با توجه به دیدارهای برگزار شده چهارشنبه شب تنها یک جابه جایی در جدول رده‎بندی ایجاد شد که طی آن جایگاه تیم‏های پیکان و کاله در رده‏های دوم و سوم تغییر کرد. در این جدول سایپا با تنها سه باخت در صدر ایستاد و مناطق نفت خیزجنوب در آخرین رده قرار گرفت.

جدول رده‎بندی:

1- سایپای البرز، 23 برد، 3 باخت، 64 امتیاز

2- کاله آمل، 22 برد، 4 باخت، 63 امتیاز

3- پیکان تهران، 21 برد، 5 باخت، 62 امتیاز

4- شهرداری ارومیه، 16 برد، 9 باخت، 53 امتیاز

5- گیتی پسند اصفهان، 16 برد، 10 باخت، 46 امتیاز

6- پیشگامان کویر یزد، 16 برد، 10 باخت، 45 امتیاز

7- هاوش گنبد، 13 برد، 13 باخت، 43 امتیاز

8- باریج اسانس کاشان، 15 برد، 11 باخت، 39 امتیاز

9- شهرداری تبریز، 12 برد، 14 باخت، 39 امتیاز

10- نوین کشاورز، 9 برد، 17باخت، 28 امتیاز

11- میزان خراسان، 9 برد، 17 باخت، 25 امتیاز

12- آلومینیوم المهدی بندرعباس، 5 برد، 20 باخت، 17 امتیاز

13- کرمان، 3 برد، 23 باخت، 11 امتیاز

14- مناطق نفت خیز جنوب، یک برد، 25باخت، 8 امتیاز

در پایان مرحله دوره‌ای مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور چهار تیم سایپا، کاله، پیکان و شهرداری ارومیه با قرار گرفتن در رده‏های اول تا چهارم راهی مرحله پلی‌آف شدند و دو تیم کرمان و مناطق نفت خیز جنوب هم به لیگ دسته اول سقوط کردند.

چهار تیم راه یافته به مرحله پلی‌آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور از یکشنبه آینده دیدارهای خود در این مرحله را برای کسب عنوان قهرمانی آغاز می‏‎کنند. این مرحله از مسابقات به صورت 2 از 3 برگزار می‏شود. برنامه دیدارهای رفت این مرحله به این شرح است:

* سایپا البرز - شهرداری ارومیه (ساعت 16 - سالن انقلاب کرج)

* کاله آمل - پیکان تهران (ساعت 16 - سالن پیامبر اعظم (ص) آمل)