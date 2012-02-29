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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۳۶

کرمی در گفتگو با مهر:

آرای مردم در انتخابات از انقلاب اسلامی صیانت می کند

آرای مردم در انتخابات از انقلاب اسلامی صیانت می کند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر امور خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: آرای مردم در انتخابات از انقلاب اسلامی صیانت می کند.

روح انگیز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضور در انتخابات یک وظیفه ملی است، بیان داشت: همه اقشار جامعه باید در این دوره از انتخابات با توجه به شرایط کشور و منطقه حضوری پرشور داشته باشند.

وی با بیان اینکه در انتخابات باید فرد اصلح از سوی مردم انتخاب شود، بیان داشت: آرای مردم در انتخابات از انقلاب اسلامی صیانت می کند ومسئولیت همه اقشار جامعه است که با حضور در انتخابات و رای دادن به فرد اصلح از انقلاب و نظام حفاظت کنیم.
 
کرمی با اشاره به اینکه زنان نقش بسیار موثری در شرکت خانواده در انتخابات و حضور در انتخابات دارند، تاکید کرد: امیدواریم مردم حضور فعال و حماسی در این دوره از انتخابات داشته باشند.
 
وی تاکید کرد: زنان باید در این انتخابات همانند سالهای گذشته حضوری فعال داشته باشند و با حضور خود نشان دهند دشمان با تحریم ها و ایجاد مشکلات نمی توانند کاری بکنند.
کد مطلب 1547628

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