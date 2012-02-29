روح انگیز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضور در انتخابات یک وظیفه ملی است، بیان داشت: همه اقشار جامعه باید در این دوره از انتخابات با توجه به شرایط کشور و منطقه حضوری پرشور داشته باشند.

وی با بیان اینکه در انتخابات باید فرد اصلح از سوی مردم انتخاب شود، بیان داشت: آرای مردم در انتخابات از انقلاب اسلامی صیانت می کند ومسئولیت همه اقشار جامعه است که با حضور در انتخابات و رای دادن به فرد اصلح از انقلاب و نظام حفاظت کنیم.

کرمی با اشاره به اینکه زنان نقش بسیار موثری در شرکت خانواده در انتخابات و حضور در انتخابات دارند، تاکید کرد: امیدواریم مردم حضور فعال و حماسی در این دوره از انتخابات داشته باشند.

وی تاکید کرد: زنان باید در این انتخابات همانند سالهای گذشته حضوری فعال داشته باشند و با حضور خود نشان دهند دشمان با تحریم ها و ایجاد مشکلات نمی توانند کاری بکنند.