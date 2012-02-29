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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۰

آیت الله باریک بین:

شوکت و عظمت نظام با مشارکت مردم افزایش می یابد

شوکت و عظمت نظام با مشارکت مردم افزایش می یابد

قزوین- خبرگزاری مهر: نمیانده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با دعوت از مردم برای حضور در پای صندوق هالی اخذا رای، مشارکت مردم را موجب افزایش اقتدار، شوکت و عظمت نظام اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری  مهر، آیت الله هادی باریک بین با صدور بیانیه ای از مردم انقلبی استان دعوت کرد در انتخابات 12 اسفند ماه پر شور شرکت کنند.

در بیاینه نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین آمده است: اینک ملت رشید و سربلند ایران در آستانه آزمون سرنوشت ساز دیگری قرار گرفته و 12 اسفند ماه یک بار دیگر چشمان دوست و دشمن به این کشور دوخته خواهد شد و این ملت ایران است که باید با درک صحیح از شرایط حساس کنونی و با شور و شعور انقلابی خود با حضور گسترده در محل صندوق های اخذ رای و انتخاب نمایندگانی مومن، کاردان و دلسوز، قلب مقدس ولی عصر(عج) مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای و ارواح طیبه شهدا و امام شهداء را خرسند و دشمنان پلید و ناجوانمرد اسلام و انقلاب را که می پندارند این ملت با تهدید، تحریم و ترور عرصه دفاع از انقلاب و نظام را خالی می کنند نا امیدتر از گذشته ساخته و ضربه خردکننده دیگری بر آنان وارد کنیم.

در بیانیه نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری همچنین از تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان اعم از مجریان، ناظران، نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاع رسانی که زحمات طاقت فرسایی را متحمل شده اند تقدیر و تشکر شده است.


 

کد مطلب 1547629

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